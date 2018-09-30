Genelkurmay Başkanı Güler, ABD'li mevkidaşı Dunford ile görüştü

© AA / TSK Genelkurmay Başkanı Güler'den ilk mesaj

İkili arasında gerçekleşen görüşmede Suriye'nin Münbiç kentindeki istikrar ve güvenlik konularını ele alındığı belirtildi.

ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Albay Patrick Ryder, görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada Orgeneral Dunford ile Orgeneral Güler arasındaki görüşmenin 29 Eylül'de Polonya'nın başkenti Varşova'da gerçekleştirildiği belirtildi.

'ASKERİ İLİŞKİLERİ GÜÇLENDİRMENİN YOLLARINI KONUŞTULAR'

Açıklamada, "Orgeneral Dunford, Türk Silahlı Kuvvetlerinin başına atanması sebebiyle Orgeneral Güler'i tebrik etti ve önceki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile kurulan pozitif ilişkiler ekseninde (ilişkilere) devam etme arzusunu dile getirdi. Görüşmede iki lider Münbiç'teki istikrar ve güvenlik konularını ele aldı, aynı zamanda ABD ile Türkiye arasındaki askeri ilişkileri güçlendirmenin yollarını da konuştular" ifadelerine yer verildi.