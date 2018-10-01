AK Partili Özhaseki: Yerel seçimde 2 artı 2 eşittir 4 etmeyebilir

Milliyet'ten Abdullah Karakuş'a konuşan Özhaseki, yerel seçimler öncesi yapılan ittifak görüşmeleri hakkında önemli bilgiler verdi.
Özhaseki, MHP ile yapılan görüşmeler hakkında şunları söyledi:
— Tabii, geçtiğimiz haftalarda gerek Sayın Devlet Bahçeli Bey'in gerek Sayın Cumhurbaşkanımızın beyanatları var. Bu konuya sıcak baktıklarını ifade eden beyanlar bunlar. Bizim partimizde bu ittifak görüşmelerini sürdürmek üzere Numan Bey ile benim ismim belirlendi, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından. MHP'de Sadir Durmaz Bey'i belirlediler. Şu anda iyi niyet çerçevesinde devam ediyor. Bu da çok doğru, asla bunu da reddetmiyoruz önemli olan zaten iyi niyettir. Eğer işin başında iyi niyet varsa bir çözüm bulunur diye düşünüyoruz.
— Temel argümanımız da biz, Cumhur İttifakı'nın çok doğru bir ittifak olduğuna kanaat getirdik önce. Türkiye bir beka meselesiyle karşı karşıyaydı, partiler önemli değildi. Türkiye'nin bu önemli sorunları karşısında kurmuş olduğumuz birliktelik muazzam bir siyasal mutabakattı. Bu, vatandaş tarafından da benimsendi ve sevildi. Şimdi de bunu özellikle büyükşehirlerde birtakım tehlikeli gidişata karşı bir engelleyici unsur olarak görüyoruz. Ama önümüzdeki günlerde bunu konuşmaya başlayacağız, nasıl olacağı konusunda bir netlik de yok. İttifak ruhuna ve devamlılığına bağlı kalacağımızı vurguladık. Cumhur İttifakı'nın başarısı bizim önceliğimiz."
'PAZARLIK ASLA DOĞRU OLMAZ'
— O yüzden bu konularda böyle bir pazarlık gibi gözüken iş doğru olmayabilir, yanlış da anlaşılır. Ancak ittifaklar, kanuni bir altyapısı olmamasına rağmen bir türlü vatandaşın kendi oy tercihleri arasında değişik şekilde yönlenmeleriyle birtakım ittifaklar kurulabilir. Bunların ama nasıl olacağı hususunda bir netlik olmadığı için hepsi tartışmaya muhtaç, önümüzdeki günlerde konuşmaya, istişareye muhtaç. Öncelikle şunu ifade etmek isterim ki, Cumhur İttifakı bir pazarlık için değil, milletin istikbali için kurulmuştur.
Her ilde aday çıkaracaklarını söyleyen Mehmet Özhaseki, "Önümüzdeki günlerde görüşmeler ne gösterir, onu bilemem. En çok oyu alacak değil iş yapacak aday gösterilecek" dedi.
'İSTANBUL'UN NEYE İHTİYACI OLDUĞU BELLİ'
AK Parti'nin İstanbul adayı hakkında konuşan Mehmet Özhaseki şu ifadeleri kullandı:
— Bu millet çöp dağlarını unutmadı. Çöplüğün patlayıp da 40'a yakın vatandaşımızın öldüğünü de unutmadı. Militanların kahvelerde oturup otobüslerle eylem alanına gittiklerini de unutmadı. Bizim de neredeyse yirmi yıldır kesintisiz devam eden çalışmalarımızda o kadar çok İstanbul'a güzel işler yapıldı ki önümüzdeki günlerde belki de en rahat seçimlerimizden birini İstanbul'da yapacağız diye düşünüyoruz. Çünkü yaptıklarımızı söyleyeceğiz ve önümüzdeki günlerde neler yapabileceğimizi de anlatacağız. Bizim programımız belli, İstanbul'un analizi de belli, İstanbul'un neye ihtiyacı olduğu da belli. Bunu yapabilecek güç de biz de var zaten.
"ADAY AÇIKLAMA BU AYIN SONUNU BULUR"
Adaylar hakkında rapor hazırlandığını belirten Mehmet Özhaseki, şunları kaydetti:
— Bugünlerde bizim arazi çalışmalarımız devam ediyor. Yani bir taraftan anketler, bir taraftan araziye giden arkadaşların oradaki vatandaşı dinlemeleri, bunun neticesinde çıkacak raporları hazırlıyoruz. Herhalde bu ayın ortalarından itibaren komisyonlar kurup, o raporları inceleyip müracaatları değerlendiririz. Yavaş yavaş işler müşahhaslaşmaya başlar, isimler ortaya çıkmaya başlar. İşte bu ayın sonunu bulur herhalde tahmin ediyorum ki.
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