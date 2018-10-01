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08:41 01 Ekim 2018
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    Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki

    AK Partili Özhaseki: Yerel seçimde 2 artı 2 eşittir 4 etmeyebilir

    © AA / Mustafa Çiftçi
    Türkiye
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    AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Cumhur İttifakı'nı büyükşehirlerde bir takım tehlikeli gidişata karşı bir engelleyici unsur olarak gördüklerini belirterek, "Şu şehir sizin olsun, bu şehir bizim olsun' böyle bir kaba pazarlık asla doğru da olmaz. Yerel seçimlerde 2 artı 2 eşittir 4 etmeyebilir' dedi.

    Recep Tayyip Erdoğan - Binali Yıldırım - Devlet Bahçeli
    © Fotoğraf : Twitter
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    Mehmet Özhaseki, aday belirleme sürecinin devam ettiğini belirterek, "Bu ayın ortalarından itibaren komisyonlar kurup, o raporları inceleyip müracaatları değerlendiririz. Yavaş yavaş işler müşahhaslaşmaya başlar, isimler ortaya çıkmaya başlar. İşte bu ayın sonunu bulur herhalde tahmin ediyorum ki" ifadesini kullandı.

    Milliyet'ten Abdullah Karakuş'a konuşan Özhaseki, yerel seçimler öncesi yapılan ittifak görüşmeleri hakkında önemli bilgiler verdi.

    Özhaseki, MHP ile yapılan görüşmeler hakkında şunları söyledi:

    — Tabii, geçtiğimiz haftalarda gerek Sayın Devlet Bahçeli Bey'in gerek Sayın Cumhurbaşkanımızın beyanatları var. Bu konuya sıcak baktıklarını ifade eden beyanlar bunlar. Bizim partimizde bu ittifak görüşmelerini sürdürmek üzere Numan Bey ile benim ismim belirlendi, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından. MHP'de Sadir Durmaz Bey'i belirlediler. Şu anda iyi niyet çerçevesinde devam ediyor. Bu da çok doğru, asla bunu da reddetmiyoruz önemli olan zaten iyi niyettir. Eğer işin başında iyi niyet varsa bir çözüm bulunur diye düşünüyoruz.

    — Temel argümanımız da biz, Cumhur İttifakı'nın çok doğru bir ittifak olduğuna kanaat getirdik önce. Türkiye bir beka meselesiyle karşı karşıyaydı, partiler önemli değildi. Türkiye'nin bu önemli sorunları karşısında kurmuş olduğumuz birliktelik muazzam bir siyasal mutabakattı. Bu, vatandaş tarafından da benimsendi ve sevildi. Şimdi de bunu özellikle büyükşehirlerde birtakım tehlikeli gidişata karşı bir engelleyici unsur olarak görüyoruz. Ama önümüzdeki günlerde bunu konuşmaya başlayacağız, nasıl olacağı konusunda bir netlik de yok. İttifak ruhuna ve devamlılığına bağlı kalacağımızı vurguladık. Cumhur İttifakı'nın başarısı bizim önceliğimiz."

    'PAZARLIK ASLA DOĞRU OLMAZ'

    MHP Genel Merkezi
    © AA /
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    - Yani şöyle bir pazarlık haddinden fazla yakışık almaz; ‘Şu şehir sizin olsun, bu şehir bizim olsun' böyle bir kaba pazarlık zaten asla doğru da olmaz" diyen Özhaseki, "Vatandaş bunu sevmez, vatandaş buna zaten tepki de gösterir. Özellikle yerel seçimlerde 2 artı, 2 eşittir, 4 etmeyebilir. Ben anketlere bakıyorum mesela, yüzde 80 vatandaş kararını vermiş ama yüzde 20 adayı bekliyorum diyor. Yerelde çok dikkat edilir. Mesela 1999'da Kayseri'de bizim partimiz şöyle bir sonuçla karşılaştı, nihayetinde hem genel seçim hem yerel seçim beraber olmuştu. Genel seçimler itibarıyla partimiz yüzde 22 civarında oy aldı, biz belediyede yüzde 40 aldık. Vatandaş çok seçici, çok dikkatli, kendini kimin temsil edeceği, kimin hizmet edeceği hususunda düşünüyor taşınıyor. Elini vicdanına koyuyor, en son o kapalı bölümde gidiyor oyunu kullanıyor.

    — O yüzden bu konularda böyle bir pazarlık gibi gözüken iş doğru olmayabilir, yanlış da anlaşılır. Ancak ittifaklar, kanuni bir altyapısı olmamasına rağmen bir türlü vatandaşın kendi oy tercihleri arasında değişik şekilde yönlenmeleriyle birtakım ittifaklar kurulabilir. Bunların ama nasıl olacağı hususunda bir netlik olmadığı için hepsi tartışmaya muhtaç, önümüzdeki günlerde konuşmaya, istişareye muhtaç. Öncelikle şunu ifade etmek isterim ki, Cumhur İttifakı bir pazarlık için değil, milletin istikbali için kurulmuştur.

    Her ilde aday çıkaracaklarını söyleyen Mehmet Özhaseki, "Önümüzdeki günlerde görüşmeler ne gösterir, onu bilemem. En çok oyu alacak değil iş yapacak aday gösterilecek" dedi.

    'İSTANBUL'UN NEYE İHTİYACI OLDUĞU BELLİ'

    AK Parti'nin İstanbul adayı hakkında konuşan Mehmet Özhaseki şu ifadeleri kullandı:

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
    © AA /
    Bahçeli: İstanbul'da aday çıkartmayacağız
    - İstanbul sadece Türkiye'nin değil dünyanın en önemli merkezlerinden biri. İstanbul'u herkes yönetmek ister, bütün partiler ister. Zamanında değişik partilere vatandaşlar zaten görev vermiş. Yani İstanbul'da bakın 4 dönem CHP var bizden önce, Anavatan Partisi de var, değişik askeri dönemlerdeki oluşumlar da var. Sonra 94'te Cumhurbaşkanımızın belediye başkanlığıyla başlayan müthiş bir hizmet atağı oldu. Hakikaten yirmi sene önceki İstanbul ile bugünkü İstanbul arasında dağlar kadar fark var. Yeşil alanlar açısından bakarsanız, yollar, köprüler, tüneller açısından bakarsanız, raylı sistemler uzunluk itibarıyla eskiyle kıyaslanırsa bizim yaptığımız işler ortada. Vatandaş hizmeti görünce ben AK Partiden yana bir eğilim olacağını çok net söyleyebilirim.

    — Bu millet çöp dağlarını unutmadı. Çöplüğün patlayıp da 40'a yakın vatandaşımızın öldüğünü de unutmadı. Militanların kahvelerde oturup otobüslerle eylem alanına gittiklerini de unutmadı. Bizim de neredeyse yirmi yıldır kesintisiz devam eden çalışmalarımızda o kadar çok İstanbul'a güzel işler yapıldı ki önümüzdeki günlerde belki de en rahat seçimlerimizden birini İstanbul'da yapacağız diye düşünüyoruz. Çünkü yaptıklarımızı söyleyeceğiz ve önümüzdeki günlerde neler yapabileceğimizi de anlatacağız. Bizim programımız belli, İstanbul'un analizi de belli, İstanbul'un neye ihtiyacı olduğu da belli. Bunu yapabilecek güç de biz de var zaten.

    "ADAY AÇIKLAMA BU AYIN SONUNU BULUR"

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    "Adaylarımızda ne arıyoruz?" diyen Özhaseki, "Bir; elbette ki liyakat ve ehliyet arıyoruz. Yani oraya koyacağımız adam ‘En çok oyu kim alır?' diye bir sorunun neticesinde çıkacak adam değildir, o işi yapabilecek adamdır önce bizim için gerekli olan. Ayrıca bir de bizim başkanımızın kapısı açık olacak, gönlü açık olacak, sofrası açık olacak, yüzü gülecek. Şimdi bunlar bir araya geldiği zaman bizim aday profilimiz de ortaya çıkıyor" ifadelerini kullandı.

    Adaylar hakkında rapor hazırlandığını belirten Mehmet Özhaseki, şunları kaydetti:

    — Bugünlerde bizim arazi çalışmalarımız devam ediyor. Yani bir taraftan anketler, bir taraftan araziye giden arkadaşların oradaki vatandaşı dinlemeleri, bunun neticesinde çıkacak raporları hazırlıyoruz. Herhalde bu ayın ortalarından itibaren komisyonlar kurup, o raporları inceleyip müracaatları değerlendiririz. Yavaş yavaş işler müşahhaslaşmaya başlar, isimler ortaya çıkmaya başlar. İşte bu ayın sonunu bulur herhalde tahmin ediyorum ki.

    Etiketler:
    pazarlık, matematik, yerel seçim, ittifak, MHP, AK Parti, Devlet Bahçeli, Recep Tayyip Erdoğan, Mehmet Özhaseki, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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