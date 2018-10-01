Kayıt
18:38 01 Ekim 2018
Canlı Yayın
    Arama
    Aziz Kocaoğlu

    Kocaoğlu’nun aday değilim açıklaması sonrası, iki belediye başkanından adaylık açıklaması geldi

    © AA /
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 01

    İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun aday olmayacağını açıklaması sonrası, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için ismi geçen CHP ’nin Seferihisar ve Bergama belediye başkanlarından açıklama geldi.

    Aziz Kocaoğlu
    © AA / Tezcan Ekizler
    CHP'li Kocaoğlu, 2019 seçimlerinde aday olmayacak: Değişimde ısrarcıyım
    CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun aday değilim açıklaması sonrası, CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayının kimin olacağı sorusu, CHP kulislerinde en çok konuşulan konu haline geldi.

    İsimleri adaylık için geçen Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç adaylık konusunda açıklamalarda bulundu.

    '2014 SEÇİMELRİNDE AZİZ BAŞKAN ADAY OLMAZSA BEN ADAY OLMAK İSTİYORUM DEMİŞTİM'

    Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, Büyükşehir Belediye Başkan adaylığına yeşil ışık yakarak, "Bütün CHP'li belediye başkanlarının, CHP'ye gönül vermiş insanların, herkesin büyük bir aşkla ve şevkle yapacağı bir görev olur. Bu nedenle mutlaka talibi çok olur. Ama genel merkez adaya karar verecek. Nasıl değerlendirirlerse onları bekleyeceğiz"dedi.

    Soyer, "2014 seçimlerinde de ‘Aziz başkan aday olmazsa ben aday olmak istiyorum' demiştim. Değişen bir şey yok. Seferihisar'da, İzmir'de yaşamaya devam ediyorum. Türkiye'nin koşulları belki daha fazla çalışmamızı gerektiriyor. Bakalım, nasıl takdir ederlerse" diye konuştu. Daha önce Bergama Belediye Başkanlığı görevi için bir daha aday olmayacağını açıklayan Mehmet Gönenç'in adı da parti kulislerinde, Büyükşehir için öne çıkıyor.

    Recep Tayyip Erdoğan - AK Parti
    © AA / Murat Çetinmühürdar
    Kulis: AK Parti, İzmir'de Aziz Kocaoğlu'nu yenecek adayı buldu
    'GENEL MERKEZİN KRİTERLERİ OLACAKTIR. O KRİTERLER ÖRTÜŞÜYORSA NEDEN OLMASIN'

    Mehmet Gönenç, "Benim bu yönde bir çalışmam, çabam, adaylık açıklamam olmadı. Ama doğal olarak genel merkez İzmir'de mevcut belediye başkanlarından bazıları ile ilgili ‘Bunlar bir seçenek olabilir mi' diye sanırım bir çalışma yapıyor. Ya da başkanların karnelerine bakıyor. O kapsamda da doğaldır, birkaç belediye başkanının adının geçmesi. Bunlar dışında bana ulaşmış bir bilgi ya da benim herhangi bir görüşmem olmadı" dedi.

    Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinin herkesi heyecanlandırdığını söyleyen Gönenç, "Bu görev herkesi onurlandıracak bir iş, aynı zamanda çok da ciddi bir iş. Bu durumu ciddiye almadan, hemen atlamak çok da sağlıklı değil. Ben Bergama ile ilgili kararımı bundan bağımsız olarak bir yıl önce vermiştim. Benim kararımın büyükşehir ile uzaktan yakından bir ilgisi yok. Genel merkezin bir takım kriterleri olacaktır. O kriterler örtüşüyorsa neden olmasın. Ama şimdiden kendiliğimden ‘Adayım' diyebileceğim bir süreç değil. Ayrıca bunu öngörerek Bergama ile ilgili bir karar vermiş değilim" değerlendirmesinde bulundu.

     

     

    İlgili konular:

    'MHP, Ankara ve İzmir'de de aday çıkarmayacak'
    Selvi: AK Parti ve MHP, sadece İstanbul, Ankara ve İzmir'de ittifak yapabilir
    Kulis: AK Parti'de İzmir için konuşulan 4 isim, iş dünyasından geliyor
    Bakanlık'tan, şarbon taşıdığı iddia edilen geminin İzmir'e demir atmasıyla ilgili açıklama
    İzmir çevre şampiyonu oldu
    Etiketler:
    İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na adaylık, CHP, Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç, Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, Aziz Kocaoğlu, İzmir, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Cristiano Ronaldo
    20 yıl boyunca Google'da en çok arananlar
    Karikatür
    ABD: Rusya'yı denizden kapatabiliriz
    Suriye'de durum
    Suriye'de durum
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet