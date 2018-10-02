Deniz Zeyrek Hürriyet'ten ayrıldı

Doğan Medya Grubu'nun mart ayında Demirören Holding'e satılmasının ardından Hürriyet gazetesinde başlayan işten çıkarmalar devam ediyor.
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Gazeteden ayrılan son isim, bir dönem Ankara Temsilciliği de yapan Deniz Zeyrek oldu.
Ankara Temsilciliği görevinden alınmasının ardından haftada iki gün yazdığı köşe yazılarıyla Hürriyet'e devam eden Zeyrek, gazeteden gönderildi.
Dış politika ile siyaset odaklı yazılar kaleme alan Zeyrek'in ayrılması yeni Hürriyet yönetimi tarafından kararlaştırıldı.
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