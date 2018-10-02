Dilipak'tan McKinsey tepkisi: Önlem alınmazsa Türkiye'ye de Erdoğan'a da yazık olacak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın, Yeni Ekonomik Program (YEP) kapsamında kurulacak 'Kamu Maliyesi Dönüşüm ve Değişim Ofisi'nin, ABD'li bir yönetim danışmanlık şirketi olan McKinsey'le çalışacağını açıklamasının yankıları sürüyor.

Akit TV'de yayınlanan 'Derin Gerçekler' adlı programda gündeme dair açıklamalarda bulunan Dilipak, McKinsey'e danışmanlık görevi verilmesine sert tepki gösterdi.

"IMF gelse bunlardan daha kötü olmaz" diyen Dilipak, şu ifadeleri kullandı:

''Ya ben kendimi inkar edeceğim ve AK Partililere şirin gözükeceğim ya da susmayacağım. Bu iktidara hep destek oldum ama yanlışa karşı çıkarım. McKinsey'in FETÖ'den farkı yoktur. ENRON'a danışmanlık yapan bir kirli şirketi Türkiye'ye sokamazsınız. Bunu yapamazsınız. Sokarsanız cehennemin dibine kadar yolunuz var. Geçmişte Irak tezkeresine karşı çıkmıştım. Doğru bildiğimi yaparım ve yapmaya devam edeceğim. Bunlar ne savunma sanayinizi bırakırlar ne tarımınızı. IMF gelse bunlardan daha kötü olmaz. Bunlar sahtekar, bunlar dolandırıcı. Bunlar Rorschild'lerin truva atı. Büyük bir komplo ile karşı karşıyayız. Ben McKinsey'e karşı çıkarken Tayyip Erdoğan'ı savunuyorum. Bu böyle devam edemez. Yanlış atamalar var. Bu atamalar da komplonun bir parçası. Türkiye'yi Birleşik Arap Emirlikleri'ne ve Suudi Arabistan'a benzetecekler. Erdoğan'ın da buna izin vermeyeceğine inanıyorum. Bu kafayla giderlerse teğet meğet gitmeyecek. Türk ekonomisi batacak. Eğer önlem alınmazsa Türkiye'ye de Tayyip Erdoğan'a da yazık olacak."