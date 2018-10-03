EPDK Başkanı Yılmaz'dan elektrik zammı açıklaması: Maliyetleri göz önünde bulunduruyoruz, zamlar astronomik değil

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Yılmaz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Petrol ve Petrol Ürünleri Sanayi Meclisi tarafından düzenlenen Akaryakıt Sektör Çalıştayı'ndaki konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Yılmaz, enerji yönetimi olarak bu dengeyi sağlamak için çaba sarfettiklerini vurgulayarak, "Enerjide fiyatlama yaparken maliyetleri göz önünde bulunduruyoruz. Bu tarifeleri hem kamu şirketlerinin hem de özel sektörün maliyetlerine bakarak düzenliyoruz. Unutmayalım, en pahalı enerji olmayan enerjidir" ifadelerini kullandı.
'KURUN MALİYETLERE ETKİSİ VAR'
Fiyat artışı kararlarında tüketici ve üretici dengesini korumak için tüm verileri incelediklerini dile getiren Yılmaz, şöyle devam etti:
Elektrik fiyatlarına 1 Ekim'den itibaren konutlarda yaklaşık yüzde 9, sanayide ise yaklaşık yüzde 18.5 zam yapılmıştı.
'DEVLET, AKARYAKIT SEKTÖRÜNDE CİDDİ FEDAKARLIK YAPIYOR'
Yılmaz, akaryakıt sektöründe devletin ciddi bir fedakarlık gösterdiğini belirterek, "Uluslararası fiyatlarda yaşanan değişikliklerle oluşacak etkiden tüketiciyi korumaya çalışıyoruz. Birkaç sene önce 40 dolar seviyelerinde olan petrol fiyatlarının 80 doların üzerine çıktığını görüyoruz. Vergiden de yapılan fedakarlık belli bir limit çerçevesinde olabiliyor ama vergiyi aşan hususlar var, verginin dışındaki ham petrole gelen zamlar, doların yükselmesi fiyatlar üzerindeki baskıyı artırıyor" diye konuştu.
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