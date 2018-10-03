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15:21 03 Ekim 2018
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    EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz

    EPDK Başkanı Yılmaz'dan elektrik zammı açıklaması: Maliyetleri göz önünde bulunduruyoruz, zamlar astronomik değil

    © AA /
    Türkiye
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    EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, elektrik fiyatlarındaki artışa ilişkin olarak, "Enerjide fiyatlama yaparken maliyetleri göz önünde bulunduruyoruz. Bu tarifeleri hem kamu şirketlerinin hem de özel sektörün maliyetlerini göz önünde bulundurarak düzenliyoruz. Bu zamlar astronomik zamlar değil. İçinde bulunduğumuz şartlara göre alınmış kararlar" dedi.

    Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Yılmaz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Petrol ve Petrol Ürünleri Sanayi Meclisi tarafından düzenlenen Akaryakıt Sektör Çalıştayı'ndaki konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

    Türkiye'de elektrik kesintisi
    © AA / Soner Kılınç
    Elektrik fiyat tarifelerine zam geldi
    EPDK'nın fiyat değişikliklerinde ilk hedefinin tüketicinin olabildiğince az etkilenmesi olduğunu ifade eden Yılmaz, fiyat artışlarında maliyetleri incelediklerini ve elektrik gibi önemli bir ihtiyacın karşılanması için de bu faaliyetin ekonomik açıdan sürdürülebilir olması gerektiğini söyledi.

    Yılmaz, enerji yönetimi olarak bu dengeyi sağlamak için çaba sarfettiklerini vurgulayarak, "Enerjide fiyatlama yaparken maliyetleri göz önünde bulunduruyoruz. Bu tarifeleri hem kamu şirketlerinin hem de özel sektörün maliyetlerine bakarak düzenliyoruz. Unutmayalım, en pahalı enerji olmayan enerjidir" ifadelerini kullandı.

    'KURUN MALİYETLERE ETKİSİ VAR'

    Fiyat artışı kararlarında tüketici ve üretici dengesini korumak için tüm verileri incelediklerini dile getiren Yılmaz, şöyle devam etti:

    Doğalgaz
    © AA / Arşiv
    Doğalgaza konutta yüzde 9, sanayide yüzde 18.5 zam
    "Dağıtım şirketlerimiz, üretim şirketlerimiz bu yükümlülüklerini yerine getiremeyecek şartlarda olursa, Allah korusun Türkiye'nin 30-40 sene önceki sıkıntılara geri dönmesine neden olur. Şu anda o şartlar yok ve biz hesaplarımızı yaparken sürdürülebilir enerji politikasını gözetiyoruz ve tüketiciler enerjiden en verimli şekilde nasıl faydalanır, bunun hesabını yapıyoruz. Dolayısıyla bu zamlar astronomik zamlar değil. İçinde bulunduğumuz şartlara göre alınmış kararlar. Kurun maliyetlere etkisi var, doğalgaz bu fiyata endeksli ve elektrik üretimindeki önemi göz önünde bulundurulduğunda birçok enstrüman olduğunu görebiliriz. Biz bu enstrümanların hepsini göz önünde bulundurarak tarifeleri yapıyoruz."

    Elektrik fiyatlarına 1 Ekim'den itibaren konutlarda yaklaşık yüzde 9, sanayide ise yaklaşık yüzde 18.5 zam yapılmıştı.

    'DEVLET, AKARYAKIT SEKTÖRÜNDE CİDDİ FEDAKARLIK YAPIYOR'

    Yılmaz, akaryakıt sektöründe devletin ciddi bir fedakarlık gösterdiğini belirterek, "Uluslararası fiyatlarda yaşanan değişikliklerle oluşacak etkiden tüketiciyi korumaya çalışıyoruz. Birkaç sene önce 40 dolar seviyelerinde olan petrol fiyatlarının 80 doların üzerine çıktığını görüyoruz. Vergiden de yapılan fedakarlık belli bir limit çerçevesinde olabiliyor ama vergiyi aşan hususlar var, verginin dışındaki ham petrole gelen zamlar, doların yükselmesi fiyatlar üzerindeki baskıyı artırıyor" diye konuştu.

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    Etiketler:
    Akaryakıt, zam, döviz kurları, elektrik, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Mustafa Yılmaz
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