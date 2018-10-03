Kalın: Oyalama taktiği, büyüyen bir sorun. Menbiç yol haritasının bir an önce hayata geçirilmesi gerekiyor

İbrahim Kalın, yeni havalimanının yüzde 97'sinin tamamlandığını ve 29 Ekim'de açılışının yapılacağını kaydetti.

İDLİB MUTABAKATI

İdlib mutabakatına değinen Kalın, "Detaylar üzerinde çalışmalar devam ediyor. Çekilme ile ilgili takvim ilerliyor. Detaylar Rus yetkililerle müzakere ediliyor" diye konuştu ve "Filistin meselesini takrar gündeme getirdi Cumhurbaşkanımız. Ana muhalefet liderinin Filistin konusunda bir laf etti mi şeklinde söylemesine tanık olduk. Kendilerine yanlış bilgi verilmiş. Tavsiyemiz o konuşmayı baştan sona dinlemeleri" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'IN ALMANYA ZİYARETİ

Kalın, Erdoğan'ın Almanya ziyaretiyle ilgili de konuşarak "Pozitif gündemi öne çıkaran bir ziyaret oldu. Ziyaretin başarısız olduğu tarzı haberler taraf tutumlardır. Caminin açılışında yaptığı konuşmaya atıfta bulunmak istiyorum. O konuşmayı dünyada kaç lider yapabilir emin değilim. Dini cemaatlerin mensup insanların Avrupa'da ve dünyanın başka bir yerinde barış içerisinde yaşamalarını sağlayacak bir formül önerdi" dedi.

'BU AYIN İÇERİSİNDE YA DA KASIM AYININ BAŞINDA'

Suriye konulu dörtlü zirve toplantısına da değinen Kalın, "Bu ayın içerisinde ya da Kasım ayının başında bu toplantıyı yapacağız. Gündem Suriye olacak. Amacımız dörtlü zirveden bölgeye katkı sağlayacak somut şeyleri elde etmek. Sizleri de bilgilendireceğiz" dedi.

'ÇOK ÖNCE TAMAMLANMIŞ OLMASI GEREKİYORDU'

© AFP 2018 / Delil souleiman ABD öncülüğündeki koalisyondan Menbiç açıklaması: YPG parçası olmayacak

Menbiç konusuna da değinen Kalın, "Yol haritası hazırlandığında 90 günlük bir takvim hazırlanmıştı. Her düzeyde Amerikalı mevkidaşlarımıza söylediğimiz, oyalama taktiğini bir kenara bırakılması. Ortak devriyenin normalde çok önce tamamlanmış olması gerekiyordu. Ortak devriye yapacağız. Hedef, Menbiçlilerin bir an önce evlerine dönmesi. Oyalama taktiği büyüyen bir sorun olmaya başladı. Yol haritasının bir an önce hayata geçirilmesi gerekiyor. Amerikan devletinin Suriye'de kalmak istediğini biz biliyoruz. Bunun bu gerekçe ile yapılması halinde bölgedeki gerginliği nasıl tırmandıracağını da biz biliyoruz. DEAŞ gibi örgütlerin tamamen temizlenmesi için üzerimize düşeni yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Suriye sahasında, terör örgütü unsurlarına karşı ulusal güvenliğimizi garanti altına alacak adımları her an atarız" ifadelerini kullandı.

'BİZE GELEN BİLGİ, KONSOLOSLUKTA OLDUĞU YÖNÜNDE'

İstanbul'daki Suudi Arabistan Konsolosluğu'na girdikten sonra dünden beri haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili de açıklamalarda bulunan Kalın, "Bu konu gündemimize geldi. Bize gelen bilgi, kendisinin hala Suudi Arabistan Konsolosluğu'nda olduğu yönünde" dedi.