'IŞİD ile bağlantılı' denen eğitim kurumuna operasyon

IŞİD ile bağlantılı olduğu belirtilen Tevhid dergisine ait, eğitim kurumu olarak kullanılan binaya operasyon düzenlendi. Milli Eğitim yetkililerinin de katıldığı operasyonda eğitim verildiği iddia edilen 4-9 yaş arasındaki çocuklar, ailelerine teslim edilmek üzere emniyete götürüldü.

© AFP 2018 / DELIL SOULEIMAN IŞİD 5 sivili ABD'ye yardım ettikleri gerekçesiyle öldürdü

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, IŞİD'i desteklediği belirlenen Tevhid dergisinin Etimesgut ilçesindeki binasına operasyon yaptı.

Binada eğitim kurumu oluşturulduğu ve yaşları 4-9 arasında değişen çocuklara örgütün ideolojileri doğrultusunda eğitim verildiği belirlendi.

Milli Eğitim yetkilileri ve Çocuk Şube ekiplerinin de katıldığı operasyonda, binada sözde eğitim verilen çocuklar, ailelerine teslim edilmek için emniyete götürüldü.

Bina ise ekiplerce mühürlendi.

IŞİD'in üst düzey yöneticisi olduğu belirtilen ve tutuklu olan 'Ebu Hanzala' kod adlı Halis Bayancuk'un da daha önce zaman zaman binaya gelerek, toplantılar yaptığı belirtildi.