Mimar Sinan'ın eseri olan 471 yıllık hamam satışa çıkarıldı

471 yıl önce İstanbul Kocamustafapaşa'da Mimar Sinan tarafından inşa edilen Kapıağası Yakup Ağa Hamamı sahibinden.com'da satışa çıktı. Emlak piyasasına giren tarihi yapının fiyatı ise 96 milyon lira olarak belirlendi.

İstanbul Kocamustafapaşa'da 1547 yılllarında Mimar Sinan tarafından inşa edilen ve 1987'de el değiştiren Kapıağası Yakup AĞa Hamamı, sahibinden.com'da satışa çıkarıldı. 13 yıl boyunca restore edilen bina için 96 milyon TL isteniyor.

Takvim'den Sevnur Nural'ın haberine göre, hamamı satışa çıkaran firma yetkilisi ilanın yeni olmasına rağmen ilginin oldukça yoğun olduğunu söyledi.

Satış yetkilisi, "Yabancı işadamları yoğun ilgi gösteriyor. İlk sırada ise Araplar yer alıyor. Çok önemli işadamlarından teklifler aldık" diye konuştu.

Mimar Sinan'ın risalelerde kayıtlı 477 eserinin olduğunu söyleyen yetkili, bunların 56 tanesinin hamam olduğunu belirtti.

Yaklaşık 2106 metrekare arsa üzerine kurulu hamamın dış restorasyonu 13 yılı süren çalışmanın ardından 2007'de tamamlanmıştı.