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    Rockçı imam

    'Rockçı imam' meslekten ihraç edildi

    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye
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    2010

    Antalya'nın Kaş ilçesinde bulunan Pınarbaşı Camii'nde imamlık yaparken, arkadaşıyla 'FiRock' adlı müzik grubunu kuran ve 'Rockçı imam' olarak tanınan Ahmet Muhsin Tüzer, meslekten ihraç edildi.

    Kaş ilçesindeki Pınarbaşı Camii'nde imamlık yaparken, Erkin Koray'ın eski gitaristlerinden Doğan Sakin ve baterist İdris Tübcil ile 2013 yılında 'FiRock' adlı rock grubunu kuran Ahmet Muhsin Tüzer hakkında, 'izinsiz ve paralı konser vermek', 'raporlu ya da izinli olmamasına rağmen eşinin memleketi Romanya'dan iki gün geç dönmek' nedeniyle temmuz ayında soruşturma açıldı.

    Soruşturmanın tamamlanmasının ardından Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Kurulu'nca Tüzer'in meslekten ihracına karar verildi. Karar, Ahmet Muhsin Tüzer'in raporlu olması nedeniyle Pınarbaşı Mahallesi'nin muhtarı Tevfik Muslu aracılığıyla tebliğ edildi. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Kurulu'nun 2 Ağustos 2018 tarihli ve 050.03/299 sayılı kararında şöyle denildi:

    Esentepe cami
    © Fotoğraf : Twitter
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    "Antalya İli Kaş İlçesi Pınarbaşı Mahallesi Merkez Cami İmam Hatibi Ahmet Muhsin Tüzer hakkında yapılan tahkikat sonucu, durumunu Atama ve Yer Değiştirme Kurulu'nda görüşülmesi neticesinde, Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin 5/1-B Maddesinde yer alan 'Atamalarında dini öğrenim şartı esas alınan unvanlarda itikat, ibadet, tavır, hareketlerinin İslam törelerine uygunluğunun bilinir olması şeklindeki ortak nitelik şartını kaybettiği gerekçesiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 98/B Maddesi hükmü gereği Diyanet İşleri Başkanlığı'ndaki görevinin sona erdirilmesinin uygun olacağına karar verilmiştir."

    DAHA ÖNCE CEZA ALMIŞTI

    Diyanet İşleri Başkanlığı'nca daha önce de hakkında soruşturma açılan Ahmet Muhsin Tüzer, 2 kez kınama, 2 kez de uyarı cezası almıştı. Diyanet tarafından 8 Eylül 2016 tarihinde imamlıktan alınarak, Balıkesir'in Karesi İlçe Müftülüğü'ne memur olarak atanan Tüzer, Antalya Bölge İdare Mahkemesi'nde açtığı yürütmeyi durdurma kararıyla görevine iade edilmişti.

    ABD VE PORTEKİZ'DE KONSER VERDİ

    Ahmet Muhsin Tüzer, kurduğu grupla ilk konserini 10 Ağustos 2013 tarihinde, Kaş ilçesinde verdi. Antalya'nın yanı sıra İstanbul'da da konser veren Tüzer, 23 Nisan 2014 ve 2 Ekim 2014 tarihlerinde ABD'de, 2016 yılında da Portekiz'in Porto şehrinde konserler verdi.

    'İSLAM'IN FARKLI YÖNLERİNİ DÜNYAYA DUYURDUM'

    Polis, Türk polisi
    © AA /
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    Karar sonrası açıklama yapan Ahmet Muhsin Tüzer, 1990 yılından beri imamlık yaptığını söyledi. İmamın başarılı olmasının en önemli koşulunun kültür, sanat, edebiyat, şiir, felsefe, tiyatro ve müzikle ilgilenmesi olduğuna inandığını belirten Tüzer, "İmamlık hayatım boyunca her kesimden insana ışık ve rehber oldum. Onlara dinimizin kutsallarını sevdirdim. Gerçekleştirdiğim işler, yaptığım müzikle yaşama geçirdiğim projelerle imam olarak kamuoyunda ve dünyada ses getirdim. Dünya basınının ilgi odağı oldum. İslam dininin farklı yönlerini tüm dünyaya duyurdum" dedi.

    'ÖLÜM TEHDİTLERİ ALDIM'

    İstanbul Yerebatan Camii'nde 1997 yılında müezzinlik yaparken, Romen vatandaşı ve Hristiyan olan Oana Mara Tüzer ile evlendiğini anlatan Tüzer, "İslam dinine mensup bir imam ile Hristiyan eşinin yaşamı tüm dünyanın ilgi odağı oldu. 3 yıl sonra eşim kendi isteğiyle Müslüman oldu. 'İmam sadece camide değil, cami dışında da önderdir, eğitmendir' ilkesinden yola çıkarak, her kesimden yabancıya da İslam'ı anlattım. Müzikle insanları camiye, İslam'a davet ettim. Bu aşamalarda ölüm tehditleri aldım; ama gençleri aydınlattım. Onlara ışık olmaya çalıştım. Müzik yaparken de asıl görevimi aksatmadım" diye konuştu.

    'İSNAT EDİLEN SUÇLARIN HİÇBİRİNİ İŞLEMEDİM'

    Kaş ilçesinde konser verirken, yatsı namazını kıldırıp, öyle sahneye çıktığını belirten Ahmet Muhsin Tüzer, "Verdiğim konserleri izin alarak yaptım. Görevden alma yazısında isnat edilen suçların hiçbirini işlemedim. Bu aşamadan sonra yapacağım mahkemeye başvurarak, bu kararın yanlışlığını hukuk yoluyla ispat etmek" dedi.

     

    Etiketler:
    ihraç, din, islam, Diyanet İşleri Bakanlığı, Ahmet Muhsin Tüzer, Erkin Koray, Türkiye
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