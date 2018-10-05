Washington Post'tan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'ya destek

KAŞIKÇI'YA AİT KÖŞE BOŞ BIRAKILDI
Boş bırakılan köşede, editörlük notu düşülerek kaleme alınan metinde, "Cemal Kaşıkçı, Washington Post Küresel Fikirler için köşe yazıları kaleme alan bir yazar ve Suudi bir gazetecidir. Şu an boş olan alanda, Kaşıkçının kelimeleri yer almalıydı. Ancak, Salı günü öğleden sonra, rutin bir konsolosluk işlemi için gittiği İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na girdiğinden beri kendisinden haber alamadık" ifadelerine yer verildi.
We are holding a spot for Jamal Khashoggi in Friday’s newspaper https://t.co/gBro1ilFZC pic.twitter.com/eCLKqJYHwT— Washington Post Opinions (@PostOpinions) October 5, 2018
TEHDİTLER ALDIĞI İDDİA EDİLDİ
Suud prensin politikalarına yönelttiği eleştirilere son vermesi yönünde tehditler aldığı iddia edilen gazeteci, gönüllü olarak başladığı sürgün hayatını ABD'de geçiyor ve Washington Post'a yazılarıyla katkıda bulunuyordu.
'YİNEDE SESİMİ YÜKSELTİYORUM'
Kaşıkçı 2017 Eylül'ünde kaleme aldığı bir yazıda, "Evimi, ailemi ve işimi terk ettim, fakat yine de sesimi yükseltiyorum, aksi halde cezaevinde bulunanlara karşı ihanet etmiş olurum. Birçokları konuşamıyorken, ben konuşabilirim" ifadelerini kullanmıştı.
Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'na evrak işleri için girdikten sonra kendisinde haber alınamayan Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın akıbeti belirsizliğini koruyor.
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