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17:31 05 Ekim 2018
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    Cemil Kaşıkçı

    Washington Post'tan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'ya destek

    © AFP 2018 / Ozan Köse
    Türkiye
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    Washington Post, Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Suudi gazeteci ve yazar Cemal Kaşıkçı'ya desteğini gazeteciye ait köşeyi boş bırakarak gösterdi.

    Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu
    © AA / Şebnem Coşkun
    İstanbul'da Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na giden gazeteciden haber alınamıyor
    Washington Post, kayıp köşe yazarı Cemal Kaşıkçı'ya ait köşeyi destek amaçlı olarak boş bıraktı.

    KAŞIKÇI'YA AİT KÖŞE BOŞ BIRAKILDI

    Boş bırakılan köşede, editörlük notu düşülerek kaleme alınan metinde, "Cemal Kaşıkçı, Washington Post Küresel Fikirler için köşe yazıları kaleme alan bir yazar ve Suudi bir gazetecidir. Şu an boş olan alanda, Kaşıkçının kelimeleri yer almalıydı. Ancak, Salı günü öğleden sonra, rutin bir konsolosluk işlemi için gittiği İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na girdiğinden beri kendisinden haber alamadık" ifadelerine yer verildi.

    TEHDİTLER ALDIĞI İDDİA EDİLDİ

    İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu
    © REUTERS / Osman Orsal
    Suudi Büyükelçisi Dışişleri'ne çağırıldı: Kayıp gazeteci için izahat istendi
    Suudi Prens Muhammed bin Selman'a yönelttiği eleştirel ile tanınan Kaşıkçı, çalıştığı Suudi gazetesindeki köşe yazılarına son verildikten sonra yurtdışına taşınmıştı.

    Suud prensin politikalarına yönelttiği eleştirilere son vermesi yönünde tehditler aldığı iddia edilen gazeteci, gönüllü olarak başladığı sürgün hayatını ABD'de geçiyor ve Washington Post'a yazılarıyla katkıda bulunuyordu.

    'YİNEDE SESİMİ YÜKSELTİYORUM'

    Kaşıkçı 2017 Eylül'ünde kaleme aldığı bir yazıda, "Evimi, ailemi ve işimi terk ettim, fakat yine de sesimi yükseltiyorum, aksi halde cezaevinde bulunanlara karşı ihanet etmiş olurum. Birçokları konuşamıyorken, ben konuşabilirim" ifadelerini kullanmıştı.

    Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'na evrak işleri için girdikten sonra kendisinde haber alınamayan Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın akıbeti belirsizliğini koruyor.

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    Etiketler:
    Cemal Kaşıkçı'nın kaybolması, The Washington Post, Cemal Kaşıkçı, Suudi Arabistan, Türkiye, ABD
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