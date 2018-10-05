Washington Post'tan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'ya destek

Washington Post, Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Suudi gazeteci ve yazar Cemal Kaşıkçı'ya desteğini gazeteciye ait köşeyi boş bırakarak gösterdi.

© AA / Şebnem Coşkun İstanbul'da Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na giden gazeteciden haber alınamıyor

Washington Post, kayıp köşe yazarı Cemal Kaşıkçı'ya ait köşeyi destek amaçlı olarak boş bıraktı.

KAŞIKÇI'YA AİT KÖŞE BOŞ BIRAKILDI

Boş bırakılan köşede, editörlük notu düşülerek kaleme alınan metinde, "Cemal Kaşıkçı, Washington Post Küresel Fikirler için köşe yazıları kaleme alan bir yazar ve Suudi bir gazetecidir. Şu an boş olan alanda, Kaşıkçının kelimeleri yer almalıydı. Ancak, Salı günü öğleden sonra, rutin bir konsolosluk işlemi için gittiği İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na girdiğinden beri kendisinden haber alamadık" ifadelerine yer verildi.

We are holding a spot for Jamal Khashoggi in Friday’s newspaper https://t.co/gBro1ilFZC pic.twitter.com/eCLKqJYHwT — Washington Post Opinions (@PostOpinions) October 5, 2018 ​TEHDİTLER ALDIĞI İDDİA EDİLDİ

© REUTERS / Osman Orsal Suudi Büyükelçisi Dışişleri'ne çağırıldı: Kayıp gazeteci için izahat istendi

Suudi Prens Muhammed bin Selman'a yönelttiği eleştirel ile tanınan Kaşıkçı, çalıştığı Suudi gazetesindeki köşe yazılarına son verildikten sonra yurtdışına taşınmıştı.

Suud prensin politikalarına yönelttiği eleştirilere son vermesi yönünde tehditler aldığı iddia edilen gazeteci, gönüllü olarak başladığı sürgün hayatını ABD'de geçiyor ve Washington Post'a yazılarıyla katkıda bulunuyordu.

'YİNEDE SESİMİ YÜKSELTİYORUM'

Kaşıkçı 2017 Eylül'ünde kaleme aldığı bir yazıda, "Evimi, ailemi ve işimi terk ettim, fakat yine de sesimi yükseltiyorum, aksi halde cezaevinde bulunanlara karşı ihanet etmiş olurum. Birçokları konuşamıyorken, ben konuşabilirim" ifadelerini kullanmıştı.

Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'na evrak işleri için girdikten sonra kendisinde haber alınamayan Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın akıbeti belirsizliğini koruyor.