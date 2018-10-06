Bağcılar'da 'zihinsel engelli kadına tecavüz' iddiası: 6 şüpheliden 2'si tutuklandı

Konuya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek, bazı şüphelilerin kimliklerini belirledi.
Adresleri tespit edilen 6 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden G.Ö. ve M.D. tutuklandı, 4 şüpheli ise adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.
Bu arada, güvenlik kamerası görüntülerinde, şüphelilerin A.M'nin yaşadığı apartmanın önünde beklediği ve apartmana girdikleri anlar görülüyor.
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