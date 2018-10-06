Bağcılar'da 'zihinsel engelli kadına tecavüz' iddiası: 6 şüpheliden 2'si tutuklandı

Alınan bilgiye göre, ilçede yaşayan yüzde 70 zihinsel engelli A.M'nin (44), kardeşine 30 Eylül'de evine giren bazı kişilerin kendisine tecavüz ettiğini söylemesi üzerine, yakınları durumu polise bildirdi.

Konuya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek, bazı şüphelilerin kimliklerini belirledi.

Adresleri tespit edilen 6 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden G.Ö. ve M.D. tutuklandı, 4 şüpheli ise adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Bu arada, güvenlik kamerası görüntülerinde, şüphelilerin A.M'nin yaşadığı apartmanın önünde beklediği ve apartmana girdikleri anlar görülüyor.