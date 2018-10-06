CHP: McKinsey'in sözleşme fesih bedelini Albayrak ödesin

CHP'li Emir, sözleşme iptali ardından sözleşmeden cayma bedelinin kim tarafından ödeneceğinin belirsiz olduğunu, ödenecek bu bedelin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a rücu edilmesini önerdi.
CHP Ankara Milletvekili Murat Emir önergesinde şu soruları sordu:
McKinsey firması ile yapılan sözleşmenin tutarı nedir? Sözleşmede tek taraflı fesih halinde, fesih işlemini gerçekleştiren tarafın ceza ödeyeceğine dair bir hüküm var mıdır? Var ise bu cezanın tutarı nedir?
Sözleşme feshinden doğan ceza, kusurlu sözleşmeyi imzalayan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a mı rücu edecektir? Yoksa ceza yine giderek yoksullaşan halkımıza mı ödettirilecektir?
McKinsey firmasıyla sözleşme feshinin, söz konusu firmanın başta Cumhurbaşkanlığı olmak üzere kamunun ölçüsüz harcamalarına yaptığı itiraz üzerine gerçekleştiği iddiaları doğru mudur?
Hükümet, Yeni Ekonomi Programı (YEP) kapsamında Maliyet ve Dönüşüm Ofisi'nin kurulacağını açıklamıştı. Ofis için ABD'li uluslararası yönetim şirketi McKinsey'den danışmanlık hizmeti alınacağı belirtilmişti.
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