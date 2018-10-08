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17:28 08 Ekim 2018
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    Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik

    Kayseri’ye 620 milyonluk 41 tesis

    © Fotoğraf: Twitter
    Türkiye
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    Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, 13 Ekim'de gerçekleştirilecek olan törenle birlikte toplam maliyeti 620 milyon lirayı bulan 41 tesisin kullanıma açılacağını duyurdu.

    Kayseri Gündem'de yer alan habere göre, Melikgazi Belediyesi'nin yaptığı Hisarcık Spor Tesisleri'nin açılışına katılan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik yaptığı konuşmada, 13 Ekim'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla birlikte Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve diğer kamu kurumları tarafından yapımı tamamlanan 41 tesisin açılış töreninin yapılacağını duyurdu.

    'İNSANA YATIRIM KONUSUNDA ÖRNEK ÇALIŞMALAR GERÇEKLEŞTİRİYORUZ'

    Çelik, "Bir tarafta ilçe belediye başkanlarımız bir tarafta da Büyükşehir Belediyesi olarak bizler klasik belediyecilik olarak tanımlanan tüm işleri en iyi şekilde yaparken, bir taraftan da insana yatırım konusunda örnek çalışmalar gerçekleştiriyoruz" açıklamasında bulundu.

    TESİSLERİN TOPLAM BEDELİ 620 MİLYON LİRA

    Yapımı tamamlanan projelerin temel atma ve açılış töreni yapılmadan hizmete sunulduğunu ifade eden Çelik, "İnşallah 13 Ekim'de Cumhurbaşkanımızın katılımıyla Büyükşehir Belediyemiz ve diğer kamu kurumlarının yaptığı 41 tesisin açılış törenini yapacağız. Herkesi bu törene davet ediyorum. 41 tesis içerisinde Büyükşehir Belediyemizin yaptığı 4 bulvar, 5 köprülü kavşak, 6 mini terminal binası, Emniyet Müdürlüğü'ne yapılan 2 bina, üç sosyal yaşam merkezi, Erciyes'teki tesisler, Büyükşehir Meslek Akademisi gibi birçok tesisimiz var. Açılışı yapılacak olan tesislerin toplam bedeli 620 milyon lirayı buluyor" dedi.

    Etiketler:
    Kayseri yapılan 41 tesisin açılışı, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri, Türkiye
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