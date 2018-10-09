Kayıt
08:56 09 Ekim 2018
Canlı Yayın
    Arama
    Cemal Kaşıkçı - Suudi Arabistan Başkonsolosluğu

    Ertuğrul Özkök: Gazeteci Kaşıkçı yüzde 99.5 ihtimalle öldürüldü, kesin bilgi

    © AFP 2018 / Ozan Köse
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 11

    İstanbul'daki Suudi Arabistan Konsolosluğu'na girdikten sonra kendisinden haber alınamayan gazeteci Kaşıkçı'nın akıbeti belirsizliğini korurken, Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, "Muhalif gazetecinin kaybolması olayında yüzde 90 hatta 95 kesinlikte bilgiler" diyerek tespitlerini paylaştı. Özkök, "Yüzde 99.5 ihtimalle öldürüldü, kesin bilgi" dedi.

    Hürriyet yazarı Özkök, Washington Post yazarı Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ilk kez 28 Eylül günü konsolosluğa geldiğini ancak, kendisine 2 Ekim günü için randevu verildiğini hatırlatarak, konsoloslukta gazeteciye tuzak kurulduğunu ileri sürdü.

    Cemal Kaşıkçı
    © AFP 2018 / MOHAMMED AL-SHAIKH
    Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın son görüntüsü ortaya çıktı
    Özkök, Kaşıkçı'nın kendisine tuzak kurulduğundan şüphelendiğini, yanındaki kişiye "Saat 17.00'ye kadar çıkmazsam polise bildirin" dediğini aktardı.

    Özkök'ün yazısı şöyle:

    "Oturduğum yerden dedektiflik yapıyorum. Çünkü bir gazetecinin ağzının suyunu akıtacak bir olay bu. Kaynaklarım her zamanki gibi açık istihbarat.

    Suudi Arabistanlı muhalif gazetecinin kaybolması olayında elde ettiğim ve yüzde 90, hatta 95 kesinlikte bilgiler şunlar:

    'SAHNE 1: GAZETECİ KAÇTA GİRDİ KAMERA KAYDI VAR MI?'

    Suudi Arabistanlı gazeteci Kaşıkçı ilk kez 28 Eylül günü konsolosluğa geliyor. Kendisine 2 Ekim günü için randevu veriliyor.

    Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı
    Twitter
    AK Parti Genel Başkan Danışmanı Aktay: Kaşıkçı'nın kaçırılmasına veya vahşi bir biçimde öldürülmesine mani olamadık
    İlk somut bilgi bu. Konsoloslukta kendisine tuzak hazırlanmış. Gazeteci 2 Ekim günü konsolosluğa geliyor.

    Konsolosluğa giriş saati 13.00. Kendisine bir tuzak kurulduğundan şüphelendiği için yanındaki kişiye "Saat 17.00'ye kadar çıkmazsam polise bildirin" diyor.

    Bunlar kesin bilgi…

    'SAHNE 2: KONSOLOSLUK ‘GÜVENLİK KAMERASI BOZUK' DİYOR'

    Bir kesin bilgi de şu.

    Kaşıkçı, Suudi Konsolosluğu binasından kesinlikle canlı olarak çıkmadı. Peki bu konuda kamera kaydı var mı?

    Konsolosluk yetkilileri "Güvenlik kamerası bozuk" diyor… Hiçbir şekilde inandırıcı bir açıklama değil.

    'SAHNE 3: KAŞIKÇI'NIN ÖLDÜRÜLMÜŞ OLMASI İHTİMALİ YÜZDE KAÇ?'

    Şunu kesinlikle yazabilirim.

    Yüzde 99.5 ihtimalle öldürüldü.

    Bu da kesin bilgi.

    'SAHNE 4: 15 ESRARENGİZ TETİKÇİ NE GÜN GELDİ NE GÜN DÖNDÜ'

    Cemal Kaşıkçı - Suudi Arabistan Başkonsolosluğu
    © AFP 2018 / Ozan Köse
    'Suudi gazeteci Kaşıkçı'yı parçalayıp 15 kişiye taşıttılar' iddiası
    Kesin bilgi… Evet… 2 Ekim günü, yani Kaşıkçı'ya randevu verilen gün 15 tetikçi Suudi Arabistan'dan gelerek Suudi Konsolosluğu'na girdi.

    Bu 15 adam konsolosluktan çıkıp aynı gün akşam saatlerinde ülkelerine döndü.

    'SAHNE 5: CESEDİN PARÇALANARAK ÇIKARILDIĞI İHTİMALİ NE?'

    Bu ihtimal de var. Yüzde 90 olmasa da kuvvetli bir ihtimal.

    Bu 15 kişi bu cinayet için geldi, işini yaptı ve geri döndü.

    'SAHNE 6: 15 TETİKÇİNİN ŞEHİR İÇİ KAMERA KAYDI VAR MI?'

    Evet var. Polis bunları tespit etti.

    Bu da kesin bilgi…

    'SAHNE 7: POLİS KONSOLOSLUK BİNASINA GİRDİ Mİ?'

    Kesin bilgi…

    Henüz girmedi. Çünkü Suudi yetkilileri ağız kenarı ile "İzin verebiliriz" dedi.

    Araştırmayı yapan polis ise "tam bir olay yeri incelemesi" istiyor.

    Ancak o zaman binaya girecek."

    İlgili konular:

    Erdoğan: Suudi yetkililer, Cemal Kaşıkçı'nın konsolosluktan çıktığını ispatlamalı
    ‘Cemal Kaşıkçı öldü ve cesedine işkence yapıldı deniliyorsa bunun birtakım delilleri olması lazım’
    Trump: Kaşıkçı'nın akıbeti konusunda endişeliyim
    ABD'li senatörlerden Suudi yönetimine 'Kaşıkçı' tepkisi: İlişkilerde 'yıkıcı' etki yaratır
    ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan kayıp gazeteci Kaşıkçı'yla ilgili şeffaflık çağrısı
    Etiketler:
    Ertuğrul Özkök, Cemal Kaşıkçı, İstanbul, Suudi Arabistan
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Arjantin uzay ajansının gözlem uydusunu fırlatan SpaceX'in Falcon 9 roketi
    SpaceX, gözlem uydusunu uzaya fırlattı
    Karikatür
    Esad, Batı'nın İdlib'deki 'histerisinin' nedenini açıkladı
    İnfografik
    Azerbaycan yapımı ateşli silahlar
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet