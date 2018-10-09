Aile Bakanlığı: 18 bin 925 şehit ve gazi çocuğu öğrenciye eğitim yardımı verilecek

NTV'nin aktardığı habere göre Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, şehit ve gazi çocuklarına eğitim yardımı yapacak. İlköğretim öğrencilerine bin 769 lira, lise öğrencilerine 2 bin 653 lira, üniversite öğrencilerine de 3 bin 538 lira yardım yapılacak.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, hak sahiplerinin talep etmelerine gerek kalmaksınız, durumları Milli Eğitim Bakanlığı kayıtlarından tespit edilenlerin hesaplarına yardımın 9 Ekim itibariyle yatırıldığı belirtildi.
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