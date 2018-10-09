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    Budapeşte'de Erdoğan-Orban basın toplantısı

    Erdoğan: Macaristan ile dayanışmamız örnek teşkil etmektedir

    © REUTERS / Bernadett Szabo
    Türkiye
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Macaristan ile NATO, Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği gibi uluslararası örgütler çerçevesindeki dayanışmamız örnek teşkil etmektedir" dedi.

    Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Raşit Aydoğan
    Erdoğan, Macaristan'a gitti
    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Derin ve köklü bağlarımızın bulunduğu Macaristan ile iş birliğimizi ilerletmek için karşılıklı çaba göstermekteyiz. Macaristan ile NATO, Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği gibi uluslararası örgütler çerçevesindeki dayanışmamız örnek teşkil etmektedir" değerlendirmesinde bulundu.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendi imzasını taşıyan "Macaristan Ziyareti" başlıklı bir değerlendirme yazısını sosyal medya hesabından paylaştı.

    Erdoğan, "Derin ve köklü bağlarımızın bulunduğu Macaristan ile iş birliğimizi ilerletmek için karşılıklı çaba göstermekteyiz. Macaristan ile NATO, Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği gibi uluslararası örgütler çerçevesindeki dayanışmamız örnek teşkil etmektedir" ifadelerini kullandı.

    2013 yılında oluşturulan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi ile son 5 yılda Macaristan ile ikili ilişkilerde her alanda önemli yol katedildiğini belirten Erdoğan, 2013-2017 arasında ikili ticaret hacminin yüzde 38 artışa, 2.6 milyar dolara ulaştığını bildirdi.

    '5 MİLYAR DOLARLIK TİCARET HACMİ HEDEFİMİZE EMİN ADIMLARLA İLERLEYECEĞİZ'

    Erdoğan, ziyaret kapsamında düzenlenen iş dünyası ile verimli istişareler yapılmasına vesile olan Türkiye-Macaristan İş Forumu ile 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine emin adımlarla ilerleyeceklerini kaydetti.

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    Taşımacılıktan enerjiye, inşaattan turizme, savunmadan tarıma kadar çok geniş bir yelpazede Macaristan ile sahip olunan potansiyeli, fiile geçirmek için kararlılıkla çalışacaklarını ifade eden Erdoğan, "NATO müttefikimiz Macaristan ile bölgesel meselelerdeki işbirliğimizi ve Macaristan'ın, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine vermiş olduğu desteği önemsiyoruz. Uluslararası alandaki işbirliğimizi Avrupa sınırlarının ötesine taşıyor. Afrika ve Orta Asya'da da imkanlarımızı birleştiriyoruz. Afrika'nın kalkınma çabalarına katkı sağlamak amacıyla Macaristan ile birlikte çalışmaya devam edecek, Asya ile Macaristan arasındaki ilişkilerin daha da güçlenip çeşitlenmesi konusundaki desteğimizi sürdüreceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

    'TÜRK-MACAR DOSTLUĞUNUN EN KIYMETLİ SEMBOLLERİNDEN BİRİ OLMAYA DEVAM EDECEK'

    Türkler ve Macarların asırlara sari köklü dostluğunun daha da sağlamlaşması amacıyla iki ülke arasındaki işbirliğini kültürel alanda da geliştirmeye kararlı olduklarını aktaran Erdoğan şöyle devam etti:

    "Ziyaretimiz kapsamında açılışını yaptığımız Gül Baba Türbesi de bu çalışmaların önemli bir unsurudur. İnanıyorum ki bu mübarek mekan gelecek kuşaklar tarafından da büyük bir ihtimamla korunacak ve Türk-Macar dostluğunun en kıymetli sembollerinden biri olmaya devam edecektir. Macaristan, iki ülkenin kadim dostluğunu dayanışmasını ve ortak tarihini temsil eden Osmanlı döneminden kalma birçok eseri korumakla sadece kendi tarihine değil, insanlığın ortak mirasına da sahip çıkmakta ve tüm dünyaya örnek olmaktadır. Bu tutumundan dolayı Sayın Başbakan Orba'nın şahsında Macaristan Hükümeti'ne teşekkür ediyorum."

    Ziyaretin, iki ülke arasındaki dostluk bağlarının daha da pekişmesine vesile olmasını temenni eden Erdoğan, Cumhurbaşkanı Janos Ader başta olmak üzere, şahsına ve heyetine gösterilen misafirperverlik için tüm Macarlara şükranlarını sundu.

    Etiketler:
    Avrupa Birliği (AB), Avrupa Konseyi, NATO, Viktor Orban, Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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