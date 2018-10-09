İYİ Partili Türkkan: Türk savunma şirketlerinin yabancı ülkelere altın tepsi ile sunulmasına engel getirilmelidir

© Sputnik / Elif Sudagezer 13. IDEF Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı 14

Türkkan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, savunma sanayi alanında faaliyet gösteren "HARP ARGE" adlı şirketin Hollanda merkezli bir şirkete satıldığını söyledi.

"ŞİRKET SATIŞLARI TWITTER ÜZERİNDEN AÇIKLANIYOR"

Şirket satışının Twitter üzerinden açıklandığını ifade eden Türkkan, "Hükümetin, milli duygu ve tarih üzerinden hamaset yapıp, her alanda TSK'nın yanında olduğunu belirttiği bir dönemde bu şirketin satılması akıllarda soru işareti uyandırmıştır" diye konuştu. Şirkettin ürettiği drone savarların Afrin harekatı, hudut karakolları ve Emniyet Genel Müdürlüğü ile MİT tarafından kullanıldığını vurgulayan Türkkan, "Devletin ordusu ve emniyet güçleriyle stratejik iş birlikleri kuran hiçbir şirketin yabancılara satışı bu kadar kolay olamaz, olmamalıdır" ifadelerini kullandı.

"BUNUN ÇIKARACAĞI POTANSİYEL SORUNLAR HESAPLANMIYOR"

Hükümetin doğrudan teşvik ve destek verdiği savunma sanayisi şirketlerinin yabancılara satışında hiçbir kriter bulunmadığını ve bunun çıkaracağı potansiyel sorunların hesaplamadığını öne süren Türkkan, "Uzmanlık alanı beton ve demir olan müteahhitlerin ve hayvancılık gibi sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin savunma sanayisi yatırımları, aldıkları teşvikler ve yabancı şirketler ile olan ilişkileri dikkatle izlenmeli" değerlendirmesinde bulundu.

"KENDİ SİSTEMLERİMİZİ ÜRETİRKEN İTHALATÇI KONUMUNA DÜŞÜCEĞİZ"

Türkkan, Türkiye'nin bu tür şirketlerin satışı ile kendi sistemlerini üretirken ithalatçı konumuna düşeceğini belirterek, şu görüşleri savundu:

"Türk savunma sanayi teknolojileri ve insan kaynakları, yabancı ülkeler tarafından kıskaca alınmıştır. Bir süredir özellikle Hollandalı şirketlerin, Türk sistemlerine ve Türkiye'nin yetiştirdiği mühendis ve insan gücüne olan ilgisi bilinmektedir. Türk savunma şirketlerinin yabancı ülkelere altın tepsi ile sunulmasına engel getirilmelidir. Ama hiç bir önlem alınmamıştır".