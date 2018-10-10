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08:47 10 Ekim 2018
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    Cemal Kaşıkçı'yı Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'na girerken gösteren güvenlik kamerası kaydı, ilkin TRT World ve Washington Post tarafından yayımlandı.

    Prof. Sevil Atasoy: Cemal Kaşıkçı'nın cesedi parçalanmışsa çok iz kalmıştır

    © REUTERS / Reuters TV/via REUTERS
    Türkiye
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    Adli Tıp uzmanı Prof. Dr. Sevil Atasoy, Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na girmesinden bu yana haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülüp cesedinin de parçalanması ihtimalini değerlendirdi. Atasoy, "Ceset parçalanırsa çok iz bırakır" dedi.

    Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı
    © REUTERS / REUTERS
    Kaşıkçı'nın nişanlısı Trump'tan yardım istedi
    Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök'ün sorularını yanıtlayan Atasoy, kan izini yok etmenin mümkün olmadığını kaydetti.

    Atsaoy'un Özkök'ün sorularına verdiği yanıtlar şöyle: 

    - Sizin bir kitabınız var, "Mükemmel Cinayet Yoktur". Ama konsolosluk olayı mükemmel bir cinayet gibi görünüyor…

    "Hayır kesinlikle mükemmel cinayet değil. Mutlaka iz vardır. İçeri girip iyi bir araştırma yapıldığı takdirde Türk polisi bunu çözer.

    - Cesedin parçalanarak çıkarılmış olması ihtimali var mı?

    Sanmam. Ceset parçalanırsa çok iz bırakır.

    - Silahla vurulmuş olması ihtimali nedir?

    Onu da sanmam. Hangi akıllı tabanca ile vurup ortalığı kan içinde bırakır…

    - Kan izini yok etmek mümkün mü?

    Hayır. Bir küveti su ile doldurun. İçine bir damla kan damlatın, sonra onu yere dökün, oradan kan izi bulunur. Türk polisinin elinde bu imkânlar var.

    - Bir insanı iz bırakmadan öldürmek mümkün mü?

    Çok zor. Yani kimyasal bir karışım zerk edersiniz, kalp krizi etkisi yapar. Ama o da anlaşılır.

    - Tetikçiler 2 özel uçakla, özel uçakların indiği Genel Havacılık'tan diplomatik pasaportla geçmiş. Orada diplomatlara özel bir geçiş yeri var mı?

    "Hayır yok. Genellikle bir yer hizmetleri görevlisi pasaportları toplar, toplu olarak götürür. Oradaki polis bir şeyden şüphelenmiş veya ihbar almışsa tek tek çağırabilir.

    - Normal dış hatlar bankolarındaki gibi orada da her geçen yolcunun tek tek görüntülenmesi sistemi var mıdır?

    ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert
    © AP Photo / Alex Brandon
    ABD Dışişleri: Kaşıkçı'ya ne olduğunu bilmiyoruz
    "Hayır tek bir banko vardır ve dediğim gibi bazen pasaportlara toplu işlem yapılır.

    - X-ray kontrolleri nasıldır?

    Normal uçuşlardaki gibi iki değil tek x-ray kontrolü yapılır.

    - Cesetler parçalanıp bavullara konulursa x-ray bunu görür mü?

    "Hayır ceset de bir insan bedeni gibidir. Ancak ağızda veya vücutta metal transplant varsa onu görür.

    - Cesetleri parçalayarak çıkarmış olabilirler mi?

    "Olabilir ama bu çok riskli bir şey. Ne kadar çok parçaya ayırırsanız, risk o kadar büyük olur. Büyük parça bırakırsanız da bu defa insan bedenine ait bir parça olduğu fark edilebilir."

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    Etiketler:
    Ertuğrul Özkök, Sevil Atasoy, Cemal Kaşıkçı, Türkiye, Suudi Arabistan
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