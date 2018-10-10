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12:13 10 Ekim 2018
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    Mustafa Tuna

    Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Tuna: Ulaşım ve ekmeğe zam yapmayacağız

    © AA /
    Türkiye
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    Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, yıl sonuna kadar ekmekte ve ulaşımda zam yapmayı düşünmediklerini açıkladı.

    NTV'den Funda Görey'in sorularını yanıtlayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Tuna, "Ulaşımda bu yıl içerisinde zam yapmadık ve yıl sonuna kadar da zam yapmayı düşünmüyoruz. Halk ekmeğin fiyatlarında da bir artış yapmıyoruz. Yıl sonuna kadar ekmeğe zam yok" dedi.

    Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna
    © AA /
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    Tuna, "Belediyenin yetkisinde olan proje onayıdır gibi belediye meclisinin yetkisinde olan konularda yüzde 50 bir indirim gerçekleştirdik. Bu inşaatın maliyetinde çok önemli bir yer tutmuyor ama moral açısından bir katkımız olsun" diye konuştu.

    Tuna, "Son zamanlarda eski belediye başkanı Melih Gökçek'le aranızdaki polemik gündemde. Hafriyat gelirlerinin 30 bin liradan 15 milyon liraya çıktığını söylediniz. Gökçek de 'Beni hırsız ilan etti'' dedi ardından siz, 'Böyle bir niyetim yok gelir dönemsel olarak artış azalış gösterebilir' dediniz. Hafriyat müdürü de bu süreçte görevden alındı. Bir yandan da belediye zarara uğratıldıysa savcılık harekete geçmeli diyen muhalefet var. Nedir burada esas durum?" sorusuna şu yanıtı verdi:

    'YENİ POLEMİKLERE SEBEBİYET VERMEK İSTEMEM'

    "Herkes her şeyi söyleyebilir ama bu tür polemikler bana yakışmaz. Yapacağımız işlerimiz var. Ben hiç kimseyi hırsızlıkla suçlamam suçlayamam da. Gelirlerle ilgili olarak ne geliyor ne gidiyor bunların hepsini Melih Bey çok iyi biliyor. Yeni polemiklere sebebiyet vermeyi istemem. Herkes her şeyin farkında zaten."

    Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna
    © AA /
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    Tuna, yaklaşan yerel seçimlerde aday olup olmayacağıyla ilgili, "Bana verilen görevi en iyi şekilde yerine getirmek görevim. Talebelikte de böyleydim. Bana ne görev verildiyse onu en iyi şekilde yapmaya gayret ederim. Aday olunmaz aday gösterilir. Aday gösterilen kişiye vatandaşlar teveccüh ederse olur. Şunu olacağım bunu olmayacağım söylemenin faydası yok" dedi.

    "Yerelde ittifak ile ilgili ne diyorsunuz? Faydası olur mu?" sorusuna da Tuna şu yanıtı verdi:

    "Bunun kanuni bir altyapısı yok ancak bu partiler arasındaki yetkililer bu konular üzerinde çalışmalarını yürütüyorlar. Nasıl olacağı benim bilgimin dışında. Vatandaşın talep ettiği birinci sırada ulaşım ve altyapı geliyor. Ulaşımda yeni yatırımların yeni çalışmaların yapılması gerekiyor. Havaalanı metrosu ile ilgili çalışma devam ediyor."

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    Etiketler:
    ulaşım, ekmek, zam, belediye, ekonomi, Adana Büyükşehir Belediyesi, Mustafa Tuna, Ankara
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