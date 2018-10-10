Yeraltı dünyasının ünlü ismi 'Zaza Ferhat' yakalandı

Ankara Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, yasadışı silah ticareti yapan ve başka illerden getirdikleri ruhsatsız silahları Ankara'da piyasaya süren kişilere yönelik çalışma başlattı.

Teknik takipte yeraltı dünyasının ünlü ismi 'Zaza Ferhat' lakaplı Ferhat D.'nin ismine ulaşıldı.

Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre, Ferhat D.'nin polisin takibinden kaçmak için 06 ZZF ile başlayan 4 farklı plakalı araç kullandığı belirlendi. Organize polisi plakalardan yola çıkarak araçları takibe aldı.

Ferhat D., Eskişehir Yolu'nda aracının içinde yakalandı. Sorguya alınan Ferhat'ın Ankara10. Ağır Ceza Mahkemesi'nce ‘suç örgütü kurmak ve yönetmek' ile ‘nitelikli yağma' suçlarından 3 farklı araması bulunduğu öğrenildi.