CHP'li Berberoğlu'na yurtdışı yasağı

MİT TIR'ları görüntülerinin yayınlanmasına ilişkin olarak yargılanan Berberoğlu'nun eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve eski Ankara Temsilcisi Erdem Gül ile birlikte yargılandıkları davaya bugün devam edildi.
Duruşmada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı celse arasında Berberoğlu hakkında yurtdışına çıkış yasağı konulmasını talep etti. Talep, mahkeme tarafından kabul edildi. Duruşma avukatların talepleri alındıktan sonra ertelendi.
24 Haziran seçimlerinde tekrar milletvekili seçilen Berberoğlu geçtiğimiz Eylül ayında tahliye edilmişti.
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