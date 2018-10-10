CHP'li Berberoğlu'na yurtdışı yasağı

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'na MİT TIR'larının durdurulmasına ilişkin görüntülerin yayınlanmasına ilişkin olarak yurtdışına çıkış yasağı konuldu.

MİT TIR'ları görüntülerinin yayınlanmasına ilişkin olarak yargılanan Berberoğlu'nun eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve eski Ankara Temsilcisi Erdem Gül ile birlikte yargılandıkları davaya bugün devam edildi.

Habertürk'ten Serdar Kulaksız'ın aktardığına göre, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis talebiyle tutuksuz yargılanan Berberoğlu ile Erdem Gül katıldı.

Duruşmada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı celse arasında Berberoğlu hakkında yurtdışına çıkış yasağı konulmasını talep etti. Talep, mahkeme tarafından kabul edildi. Duruşma avukatların talepleri alındıktan sonra ertelendi.

24 Haziran seçimlerinde tekrar milletvekili seçilen Berberoğlu geçtiğimiz Eylül ayında tahliye edilmişti.