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19:23 10 Ekim 2018
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    Taksi

    Balıkesir Valiliği'den taksicilere 'Genel Emir': Müşteriye çok bozuk para verilmesi yasaktır

    © AA /
    Türkiye
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    Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, son dönemlerde artan şikayetler üzerine yetkilerini kullanarak taksicilere yönelik 'Genel Emir' yayınladı.

    Taksi
    © AA /
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    Valilik internet sitesinden yayınlanan "Genel Emir" başlıklı açıklamada, il sınırları içinde bazı ticari taksi şoförlerinin kısa mesafe, çok uzun mesafe ya da olumsuz hava koşullarında veya trafiğin yoğun olduğu saatlerde yolcu almadığı, ödeme konusunda sorun çıkardığı, özellikle yabancı turistler başta olmak üzere farklı şehirlerden gelen vatandaşların gidecekleri adresleri bilmemelerini fırsat bilerek ulaşım güzergahını uzatarak yolculardan yüksek ücret talep ettiği, pazarlık usulü ile taksimetre kullanmada imtina ettiği, araç içinde yüksek sesle müzik dinlediği, seyir halinde iken cep telefonu ile oyun oynadığı gibi birçok şikayet geldiği belirtildi.

    Vali Ersin Yazıcı imzalı açıklamada, düzenlem eile birlikte ceza kapmasına alınan suçlardan bazıları:

    MESAFA SEÇMEK SUÇ KAPSAMINDA

    — Kısa mesafe ya da çok uzun mesafeye yolcu alınmaktan kaçınılması

    — Olumsuz hava koşullarında veya trafiğin yoğun olduğu saatlerde yolcu alınmaktan kaçınılması

    Taksi
    © AA /
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    TAKSİCİLER, ÇOK FAZLA BOZUK PARA VEREMEYECEK

    — Ödeme konusunda sorun çıkarılması, bozuk para olmaması ya da çok bozuk para verilmesi

    — Özellikle yabancı turistler başta olmak üzere farklı şehirlerden gelen vatandaşların gidecekleri adresleri bilmemelerini fırsat bilerek ulaşım güzergahını uzatarak yolculardan yüksek ücret talep edilmesi

    — Araçların bakımsız ve /veya kirli kullanılması

    ARAÇ İÇERİSİNDE YÜKSEK SESLE MÜZİK DİNLEMEK VE TELEFONLA OYNAMAK YASAKLANIYOR

    — Araç içinde yüksek sesle müzik dinlenmesi

    — Seyir halinde iken cep telefonu ile oyun oynanması, uzun süreli yüksek sesle konuşarak yolcuların rahatsız edilmesi

    — Araç içinde sigara içilmesi

    — Uygunsuz tutum ve davranışlarda bulunulması

    Taksi
    © AA /
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    'TAKSİMETRESİZ' PAZARLIK DEVRİ SONA ERİYOR

    — Araçta pazarlık usulü yolcu taşınması

    — Alkollü iken araç kullanılması yasaktır.

    Yazıda, "Belirtilen kulların aksine davranan şoförler hakkında ilgililerin bildirimi halinde tespit tutanağı düzenlemeye kolluk kuvvetleri ve belediye trafik zabıtası yetkili olup ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde adli/idari işlemler yapılacak, gerekli idari para cezası uygulanacaktır" ifadeleriyle getirelen kurallara uymayan şoförler hakkında yasal işlem başlatılacağı belirtildi.

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    Etiketler:
    Taksiciler, Taksi, Balıkesir Valiliği'nden taksicilere yönelik 'Genel Emir', Balıkesir Valiliği, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Balıkesir, Türkiye
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