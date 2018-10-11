Adana'da Suudi uçağında uyuşturucu araması: 965 bin hap ele geçirildi

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Adana Şakirpaşa Havalimanı'ndan Suudi Arabistan'a kargo uçağı ile uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı yönünde ihbar alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, havalimanının kargo bölümünde dedektör köpeğiyle yaptığı aramada, su arıtma aparatları arasına gizlenmiş 965 bin uyuşturucu hap ele geçirdi.
Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın geniş kapsamlı devam ettiğini açıkladı.
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