Türkiye, Rusya'dan tarım ürünleri ithalatında fatura onay zorunluluğunu kaldırdı

20. Altın Sonbahar Tarım Fuarı için Moskova'da bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Rus mevkidaşı Dmitriy Patruşev ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından Rus tarafından yapılan açıklamada, "Eylül ayında Türkiye, buğday, ayçiçeği yağı, mısır, bezelye ve pirinç dahil bir dizi tarım ürününün tedarikinde faturaların konsolosluk birimleri tarafından onaylanması zorunluluğunu kaldırdı. Bakan Patruşev'e göre bu adım, Rusya'dan tedariklerin belgelendirilmesini kolaylaştıracak ve prosedürlerin sürelerini önemli ölçüde azaltacak" dendi.

'TARIM ÜRÜNLERİ TİCARETİ 3 KATINA ÇIKTI'

Bu arada açıklamada sözlerine yer verilen Bakan Patruşev, Ocak-Eylül 2018'de iki ülke arasındaki tarım ürünleri ticareti hacminin geçen yılın aynı dönemine kıyasla 3 kat arttığını ve 2.1 milyar dolar olarak gerçekleştiğini belirtti.

Patruşev, "Rusya'nın ihracatı geçen seneye göre yüzde 25 artarak 1.3 milyar dolara yükseldi. Ülkemiz Türk pazarına tahıl, ayçiçek yağı ve baklagiller ihraç ediyor" diye konuştu.

Bakan, Türk pazarına sığır, hindi ve tavuk eti tedarikiyle ilgili bazı konuları Pakdemirli'nin dikkatine sunduğunu da ifade etti.

Türkiye, Ekim 2017'de Rusya menşeli ürünlerin ithalatında Ticaret Ataşeliği onaylı fatura aranması koşulu getirmişti.

Ekonomi Bakanlığı, 9 Ekim'den önce yüklenmiş veya sevk işlemleri başlatılmış uygulama konusu eşyanın ithalatında, bu durumu belgeleyen yükleme kağıtlarının (konşimento, CMR, vs) ibrazı halinde onay şartının aranmaması gerektiğini de vurgulamıştı. Söz konusu uygulamanın kapsamına 7 ürün alındığı kaydedilmişti: Adi buğday, ham ayçiçek yağı, mısır, kuru bezelye, çeltik, ayçiçeği küspesi ve makarnalık buğday.