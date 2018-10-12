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16:02 12 Ekim 2018
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    Recep Tayyip Erdoğan

    Erdoğan'dan Menbiç açıklaması: '90 günde burayı terk edeceğiz' dediler, terk etmediler, gereği yapılacak

    © AA / Mustafa Çiftçi
    Türkiye
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    Isparta'da halka hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi Münbiç'te kanal açıyorlar. Bu ne demek? Biz mezarı hazırladık, gelin defin merasimini yapın. Oraya da girilecek. Bize söz verdiler, '90 günde burayı terk edeceğiz' dediler, terk etmediler. Gereği yapılacak" diye konuştu.

    Isparta'da toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gönderdiğimiz kayyumlar sayesinde Doğu ve Güneydoğu'da emniyet, refah, kalkınma var. Güneydoğu'daki kardeşlerimiz hizmetle tanışı" dedi.

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    © AA /
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    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Erdoğan, "(Kılıçdaroğlu'nun gösterdiği Gazi Üniversitesi hastanesinde bazı kritik ameliyatların TL'nin ani değer kaybı sonrası durduğu yönündeki belge) Eline almış bir paçavra, Meclis'te konuşuyor. Ben zaten onun ne mal olduğunu biliyorum. Onu SSK'nın başında olduğu zamandan tanırım. Onlar ölüleri bile rehin aldılar. Ameliyatlar yasaklanmış, şu yalana bak ya. Senin zamanında röntgen için 8 ay sonraya randevu veriyorlardı. Ne konuşuyorsun?" ifadelerini kullandı.

    Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

    — Attığımız kararlı adımlar sayesinde Cerablus'tan El Bab'a, Afrin'den Irak'ın kuzeyine, Cudi'den Gabar'a, Tendürek'e kadar çok zor coğrafyalarda, güvenlik kuvvetlerimiz terör örgütlerine kan kusturuyor. Saha hakimiyeti de psikolojik üstünlük de şu an hiç olmadığı kadar güvenlik birimlerimizin eline geçti.

    Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Mustafa Çiftçi
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    - (Münbiç) Bize söz verdiler, '90 günde burayı terk edeceğiz' dediler, terk etmediler. Gereği yapılacak. Şimdi de Münbiç'te kanallar açıyorlar. Bu ne demektir? 'Biz mezarı hazırladık, gelin defin merasimini yapın.' Oraya da girilecek.

    — Bölücü örgütün belediye başkanı tayin etmesine de belediye imkanlarının şehir eşkiyalarına peşkeş çekilmesine de asla tahammülümüz olamaz. Gönderdiğimiz kayyumlar sayesinde Doğu ve Güneydoğu'da emniyet, refah, kalkınma var. Güneydoğu'daki kardeşlerimiz hizmetle tanıştı.

    — Kalkınmadan, istihdamdan, sosyal yardımlardan taviz vermediğimiz gibi tasarruf politikalarımızdan ve bütçe disiplinimizden de kesinlikle taviz vermeyeceğiz.

    'BUNLAR ÖLÜLERİ BİLE REHİN ALIP MORGA KOYDULAR'

    — Bu CHP'ye, hele hele Bay Kemal'e yerel seçimlerde haddini bildirmemiz lazım. Gazi'deki hastanede ameliyatlar yapılamıyormuş. Ben onu SSK'nın başında olduğu zamanlardan tanırım. Bunlar ölüleri bile rehin alıp morga koydular.

    Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Gökhan Balcı
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    - Geçmişlerindeki ekonomik mandacılık lekesini temizlemek yerine, bir de utanmadan ekonomik bağımsızlık dersi vermeye yelteniyorlar.

    — Bay Kemal hastanelerde tedavi ameliyat durdur mu durmadı mı gel de Isparta'da şehir hastanesine bak. Atıyorsun da dikkatli at. En güçlü olduğumuz alanda bizi vuracakmış. Sen bittin, yapacağın bir şey yok. Mart 2019'da aziz milletin sana öyle bir ders verecek ki belini doğrultamayacaksın. Yalana bak, ameliyatlar yasaklanmış!

    — Sen SSK müdürü olduğunda röntgen için 8 ay sonraya gün veriliyordu. Şimdi her şeyle hastanelerimiz donatılmış, ne konuşuyorsun. Her dönemin vatanperverleri olduğu gibi bu tür fırsatçıları da var.

    — Herkesin gözü önünde yaşanan bir hadiseyi siyasi rant devşirmek için eğip büken, memleketin üzerine 'acı sakız gibi yapışan' bir ana muhalefete sahibiz. Geçmişlerindeki ekonomik mandacılık lekesini temizlemek yerine, bir de utanmadan ekonomik bağımsızlık dersi vermeye yelteniyorlar.

    — Ana muhalefet partisi kendi tarihiyle yüzleşene kadar ipliklerini pazara çıkarmaya devam edeceğiz. Bunların tarihi kimi zaman Mussolini'nin faşist rejimine selam göndermelerle, kimi zaman Nazi Almanya'sına övgülerle kimi zaman da Amerikan bayrağıyla poz vermelerle doludur.

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    Etiketler:
    kayyum, ekonomi, SSK, Kemal Kılıçdaroğlu, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Menbiç, Isparta
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