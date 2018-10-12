Kılıçdaroğlu'ndan Brunson yorumu: Darısı Harp Okulu öğrencilerinin başına

© REUTERS / Taylan Yildirim Brunson evine ulaştı, uçak ayarladığında yola çıkacak

Türkiye ile ABD arasında gerilime neden olan rahip Andrew Craig Brunson'a 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Hükümle birlikte yattığı süre göz önüne alınarak serbest bırakılan Brunson'ın ev hapsi ve yurtdışı yasağı kaldırıldı.

Kararla ilgili CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'dan bir açıklama geldi. Kılıçdaroğlu, "Mahkemeyi ve ayrıntıları izleme şansımız olmadı. Kararı görmemiz lazım. Hangi gerekçelerle bu karar alındı görmemiz lazım. Darısı harp okulu öğrencileri ile er ve erbaşların başına."