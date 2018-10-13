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    U.S. pastor Andrew Brunson and his wife Norrine arrive at the airport in Izmir

    Sabah yazarı Altınok'tan Brunson yorumu: Saygı duyulacak bir yargı kararı görmüyorum

    © REUTERS / Umit Bektas
    Türkiye
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    Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, Papaz Andrew Brunson’un tahliye kararını eleştiren bir yazı kaleme aldı. Altınok, "Yargının kararına herkes saygı göstermeli' diyorlar. Ben ortada saygı duyulacak bir yargı kararı görmüyorum” ifadelerini kullandı.

    AK Partili Mehmet Metiner, Recep Tayyip Erdoğan’ın daha adil ve eşitlikçi bir dünyanın inşasının gerektiğine vurgu yaptığını savundu.
    © AA / Arşiv
    Mehmet Metiner'den Brunson kararını eleştirenlere: Brunson bir bahane. Tıpkı gezideki ağaç gibi
    Yazısının devamında "Bir ülkenin ekonomiden dış politikaya kadar pek çok alanda kaderini etkileyen bir dava nasıl olur da bu çürük temeller üzerine kurulur? " diye soran Altınok, "Brunson takozunun ortadan kalkmasının" Hakan Atilla davasını pozitif yönde etkilemesi gerektiğini söyledi.

    Melih Altınok'un 'Kim bu gizli tanıklar' başlığıyla yayımlanan yazısı şu şekilde:

    "Üç yıl ceza alan Papaz Andrew Brunson, yattığı süre göz önünde tutularak serbest bırakıldı.

    Yargının kararına herkes saygı göstermeli diyorlar. Ben ortada saygı duyulacak bir yargı kararı görmüyorum. Zira soruşturma ve kovuşturma sürecinde neydi ki sonuç sağlıklı olsun!

    Kamuoyunun da farklı düşündüğünü sanmıyorum… Vatandaş doğal olarak soruyor… Madem ortada 3 yılla geçiştirilebilecek bir yardım yataklık suçlaması vardı, mahkeme neden bir önceki duruşmada ev hapsine almak yerine tahliye etmedi papazı?

    Donald Trump
    © REUTERS / Kevin Lamarque
    Trump: Brunson'ın bırakılmasıyla ilgili Türkiye ile gizli bir anlaşma yok
    Konunun, her iki ülkenin liderlerinin karşılıklı açıklamalar yaptığı bir düzleme gelmesi de yargı için bir bahane değil. Çünkü yargının işi siyaset yapmak ya da kamuoyu algısı yönetmek değil hukuku konuşturmak… İddianamesini dört dörtlük hazırlayıp işini yapmak, diplomasiyi de siyasete bırakmak.

    'YARGININ İŞİNİ LAYIKIYLA YAPTIĞINI SÖYLEMEK KOLAY OLMASA GEREK'

    Brunson hakkında istenen ceza ve verilen hüküm arasındaki uçuruma bakınca da yargının işini layıkıyla yaptığını söylemek kolay olmasa gerek.

    Dünkü tahliyede etkili olduğu belirtilen 'gizli tanıkların ifade değiştirmesi' konusu bile başlı başına bunun kanıtı gibi… Kim bu gizli tanıklar? Şimdi, bir önceki duruşmada söylediklerinin tam aksini söyleyebildiklerine göre güvenilir değiller. Peki, o halde bir ülkenin ekonomiden dış politikaya kadar pek alanda kaderini etkileyen bir dava nasıl olur da bu çürük temeller üzerine kurulur?

    Türk yargısı, gizli tanık sitemi başta olmak üzere kendini ciddi şekilde sorgulamalı.

    HAKAN ATİLLA NE OLACAK?

    Dün ABD Başkanı Donald Trump Papaz Brunson'un duruşmasını ardı ardına tweetler atarak takip etti.

    Trump, kasım seçimleri öncesi elini güçlendirecek bu gelişmeye sevindiğini gizlemedi.

    Eksen
    ‘Türkiye, ABD’deki ara seçimlerden önce Brunson’ı serbest bırakarak Trump’a büyük bir hediye verdi’
    Şimdi soru belli. Brunson takozunun ortadan kalkması, Türkiye-ABD ilişkilerinin normalleşmesine ne gibi katkılar yapacak? Mesela, Hakan Atilla davasını pozitif yönde etkileyecek mi?

    Zira aylardır mağdur edilen Atilla'nın davasında ABD yargısının argümanlarının hukuki olarak elle tutulacak yanı yok."

    Etiketler:
    karar, mahkeme, değerlendirme, Sabah gazetesi, Andrew Craig Brunson, Melih Altınok
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