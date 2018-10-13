Kayıt
11:48 13 Ekim 2018
Canlı Yayın
    Arama
    İlber Ortaylı

    İlber Ortaylı: Çok cahiller, hiçbir şey anlamıyorlar

    Tahir Turan Eroğlu
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 01

    İran Geleneksel Sanatlar Sergisi'nin açılışına katılan Ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, eski Türk filmlerini beğenmeyenleri eleştirdi. Ortaylı, "Birçok Türk münevveri eski Türk filmlerine dudak bükerdi, çok cahiller. Hiçbir şey anlamıyorlar" dedi.

    İlber Ortaylı
    © AA /
    İlber Ortaylı'nın avukatı: Müvekkilimin şahsi kütüphanesinin bir kısmını Cumhurbaşkanlığı'na bağışlaması menfaat karşılığında değildir
    İranlı sanatçılarından Azam Eisazadeh ve Maryam Khorrami'ye ait 140 tezhip ve minyatür eserinden oluşan "İran Geleneksel Sanatlar Sergisi" sanatseverlerle buluştu. Türker İnanoğlu Vakfı (Türvak) Sinema-Tiyatro Müzesi'nde gerçekleşen açılışa, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Türker İnanoğlu, Ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Azam Eisazadeh ve Maryam Khorrami ile çok sayıda sanatsever katıldı.

    Geleneksel İran sanatıyla günümüz yorumunu bir araya getiren sanatçıların eserlerini ise vatandaşlar dikkatle inceledi. Sergide, Hz. Ali, Mevlana Celalettin Rumi ve Osmanlı Padişahları portreleri, İran Safevi ve Gacar dönemine ait padişah minyatürleri dikkat çekti. Serginin açılışına katılan Ortaylı ise eski Türk filmlerini beğenmeyenleri eleştirdi.

    'BİRÇOK TÜRK MÜNEVVERİ ESKİ TÜRK FİLMLERİNE DUDAK BÜKERDİ'

    Farsça'da azımsanmayacak kadar Türkçe kelime olduğunu dile getiren Ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, "Arapça diye bildiğimiz çoğu kelimeler İranlılar yoluyla geçmiş. Birçok Türk münevveri eski Türk filmlerine dudak bükerdi, çok cahiller. Hiçbir şey anlamıyorlar çünkü eski Türk sineması basit konular olabilir, zengin kızla fakir oğlanın aşkı falan ama oradaki çevre gözlemi ve retorik, folklorik yorumlama Türk romanına falan çok geç girmeye başladı, belki tam da giremedi" diye konuştu.

    'KENDİ TARİHİMİZİN DE OKUMASINI YAPIYORUZ'

    Bi De Bunu Dinle
    Prof. İlber Ortaylı: Bayrak tutmak İsmet İnönü'yü Amerikancı yapmaz
    İran ve Türk kültürlerinin birbirleriyle etkileşiminin çok eskiye dayandığını söyleyen Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, "Gerçekten İran edebiyatı, kültürüyle Türk kültürünün tarihi ortaklıkları çok geniş ve eski yıllara dayanıyor. Açıkçası biz buradan İranlı sanatçılar üzerinden kendi tarihimizin de okumasını yapıyoruz. İranlı sanatçıları çok görmek mümkün değildi doğrusu bu sergi bu anlamda kıymetli" ifadelerini kullandı.

    Sergi 31 Ekim tarihine kadar ziyarete açık olacak.

    Etiketler:
    açıklama, sergi, Maryam Khorrami, Azam Eisazadeh, İlber Ortaylı, İran
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    2018 Nikon Makro Fotoğraf Yarışması'nın kazananları
    2018 Nikon Fotoğraf Yarışması’nın kazananları
    Karikatür
    ABD kaza sonrası tüm F-35 filosunun uçuşlarını durdurdu
    İnfografik
    Rus ve Amerikan hava savunma sistemleri
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet