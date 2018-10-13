Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP'nin İş Bankası hisselerini inşallah Hazine'ye devredeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri'de katıldığı toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, CHP'nin İş Bankası hisselerinin Hazine'ye devredilmesine yönelik çalışma başlattıklarını belirterek "İnşallah Meclisten bunu çıkaracağız ve bu hissenin Türkiye Cumhuriyeti hazinesine devrini sağlayacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan noktalar şu şekilde:

"İdlib'de elde ettiğimiz insani ve stratejik başarıdan dolayı tüm dünya bizi kutladı. Ana muhalefet bu konuda bir söz edebildi mi? Etmez."

'BÖLÜCÜ ÖRGÜTÜN GÜDÜMÜNDEKİ PARTİYİ MECLİSE SOKMAK'

"Son 17 yıldır ülkemizdeki ana muhalefet partisinin en büyük başarısı, 'Her evden bir oy' diyerek bölücü örgütün güdümündeki partiyi Meclise sokmak."

'KAYYUM ATANAN YERLERDEKİ SİSTEMİN AYNISINI İŞLETECEĞİZ'

© Sputnik / Maksim Bogodvid Adana'da 2 geneleve kayyum atandı

"Eğer teröre bulaşmış olanlardan kalkıp da belediye başkan adayı yapanlar çıkacak olursa bilsinler ki şu anda kayyum atanan yerlerdeki ilkemiz neyse, aynı ilkeyi Türk hukuk sisteminde işleteceğiz."

'AÇIKLAMAYA DAVET EDİYORUM'

"Merak ediyorum, hani Kılıçdaroğlu'na davalar açtım ya, kazandığım davalarda acaba ödenen paraları Kılıçdaroğlu kendi cebinden mi ödedi yoksa CHP'nin kasasından mı ödüyor? Bunu da merak ediyorum ve açıklamaya davet ediyorum."

'iNŞALLAH MECLİSTEN BUNU ÇIKARACAĞIZ'

(CHP'nin İş Bankası'ndaki hisseleri ile ilgili olarak) "İnşallah Meclisten bunu çıkaracağız ve bu hissenin Türkiye Cumhuriyeti hazinesine devrini sağlayacağız" dedi ve şunları ekledi: "Bu süreç başladı, bir an önce Meclisimizden bu düzenleme geçecek ve ardından da hazinemize İş Bankası bunu ödeyecek."

'CANLARINI YAKARIZ'

"FETÖ içinde kalanlar ister babamız ister evladımız ister kardeşimiz olsun, kusura bakmasınlar canlarını yakarız. Hukuk neyse uygularız."

'EN KISA SÜREDE İMHA EDECEĞİZ'

© AA / Yılmaz Kazandıoğlu İçişleri Bakanı Soylu: Her tarafta bizim borumuz ötüyor

(Terörle mücadele) "Kendilerince ülkemizin canını yakacak eylemlere girişmek için fırsat kolluyorlar. Allah'ın izniyle onlara bu fırsatı vermeyeceğiz. Hala topraklarımız içinde kalan kılıç artıklarını da en kısa sürede imha edeceğiz."

'FETÖ' AÇIKLAMALARI

"Bu ihanet çetesinin tam göbeğinde olduğu halde, bir şekilde şu ana kadar adalete hesap vermemiş olanlar kurtulduklarını sanmasın. Bugün olmazsa yarın; bir gün mutlaka, tüm hainler ihanetlerinin hesabını verecektir."