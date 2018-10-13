Erdoğan: Türk üniversiteleri tarihlerinin en özgür, en güçlü dönemini yaşıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erciyes Üniversitesi'nde konuştu. Erdoğan üniversitelerin özgürlüklerine vurgu yaptığı konuşmasında, "Türk üniversiteleri tarihlerinin en özgür, en güçlü dönemini yaşıyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erciyes Üniversitesi Akademik yılı açılışında konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

— Biz, öğrenciye üniversiteyi aratmadık, üniversiteyi öğrencinin ayağına götürdük. En büyük başarımız buradadır.

— 27 Mayıs darbesi siyasi tarihimize kara bir leke olarak yazılmıştır.

— 28 Şubat döneminde kimi rektörlerin verdiği destek unutulmayacaktır.

— Siz uzaya füze gönderdiniz de başörtüsüne mi takıldı? Öbür tarafta kız öğrenci birincilikle okulunu bitirecek, siz diplomasını vermeyi bırakın tekme tokat dışarı atacaksınız.

— Benim kızım ülkemde başörtülü olarak okuyamayacak, ABD'de başörtülü olarak okuyabilecek. Bu nasıl bir çelişkidir? Başörtüsü nedeniyle Türkiye'deki okullarda okuyamadı dediğimde dünya liderleri "Sizin ülkeniz müslüman değil mi?" dediler. Ben de "Halkı müslüman" dedim.

— Türk üniversiteleri tarihlerinin en özgür, en güçlü dönemini yaşıyor.

— Terör propagandası yapmak fikir ve düşünce özgürlüğü anlamına gelmez.

— Biz üniversitelerde tep tipçiliğe karşıyız. Türkiye'nin tüm renkleri üniversitelerde olmalıdır.

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