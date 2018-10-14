Adnan Oktar örgütüne yönelik soruşturmada 5 yeni tutuklama

© Fotoğraf : DHA Adnan Oktar'ın sağ kolu yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca yürütülen Adnan Oktar suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında, gözaltına alınan 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Emniyetten çıkarılan şüpheliler, soruşturmanın yürütüldüğü Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

Soruşturmayı yürüten savcılıkça ifadesi alınan şüphelilerden Tarkan Yavaş, Serkan Yumru, Esra Öymen, Yasin Kaya ve Uğur Küçükaydın tutuklanmaları, diğer şüpheliler Tural Rzayev, Tural Rustamov, Hayri Muhammed Keş ve Rıdvan Kuş ise adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, aralarında Tarkan Yavaş'ın da bulunduğu tutukluluğu istenen 5 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.

Hakimlik, diğer 4 şüphelinin de adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakılmasına hükmetti.