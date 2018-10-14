Kılıçdaroğlu: İyilerin peşinden gitmek hepimizin ortak görevi olmalıdır

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde Çilehane mevkisindeki Kemal Kılıçdaroğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen 55'inci Ulusal, 29'uncu Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri'nde yaptığı konuşmada, Anadolu kültürünün velilerin, erenlerin, pirlerin elinde şekillenen bir hamur olduğunu belirterek, bu kültürde düşmanlık değil, sevgi ve saygının yer aldığını söyledi.
Bu kültürde haksızlığın yerine hak ve merhametin olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, "Bu kültürde zalim yok, adalet vardır. Bu kültürde ötekileştirme yok, 72 milleti bir görme vardır. Bu kültürde cehalet yok, ilimle gidilen yol, erdem vardır. Bu kültürde karanlık yok, aydınlanma vardır. 'Eğer bir yeri karanlık görüyorsan bil ki perde senin gözündedir.' diyor Hacı Bektaş-ı Veli. Öze dönmeyi, özü sorgulamayı öğretiyor bize. Özetle, bu kültürün özünde insan var" diye konuştu.
Tasavvuf ehli de olan Hacı Bektaş Veli'nin aynı zamanda gönül dostu kamil bir insan olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:
"Bugün Hacı Bektaş'ın öğretisinde evrensel değerlerin tümünü bulabiliriz. Demokrasi, eğitim, adalet, ekonomi, toplumsal ve bölgesel barış gibi ülkemizin ve bölgenin yaşadığı temel sorunları çözebilme, ihtiyacını duyduğumuz ne varsa Hacı Bektaş-ı Veli'nin öğretisinde bulabiliriz. Örneğin, 'İnsanoğlunun en büyük düşmanları yalancılık, boğazına düşkünlük, mal ve mevki hırsı, gıybet, edepsizlik, hıyanet ve hakkı inkardır.' diyor Hacı Bektaş-ı Veli. Yalan söyleyen, boğazına düşkün, mal ve mevki hırsına kendisini kaptırmış yöneticilerin elinde bir ülkenin harap ve bitap düşeceğinin uyarısıdır bu hikmetli sözler. Yine Hacı Bektaş-ı Veli, 'Çalışmadan geçinen bizden değildir.' diyor. Bu sözün günümüzde iki karşılığı var. Birincisi çalışmadan geçinen, oturdukları yerden servetlerine servet katanlara karşı bir reddiyeyi içerir. İkincisi ise yoksulluğu yenmek yerine yoksulluğu yönetmeyi amaçlayan bir anlayışın sömürdüğü geniş halk kesimlerini uyanışa davet eder. Yani, çalışma hakkı elinden alınan, üretmeyen, üretmesi için gereken imkanlardan mahrum bırakılan kesimleri kucaklamaktadır Hacı Bektaş-ı Veli. Çünkü, Hacı Bektaş-ı Veli, kulun kula muhtaçlığını asla kabullenmez".
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle tamamladı:
"Hiçbir insanı ve milleti ayıplamayan Hacı Bektaş-ı Veli, 'Dili, rengi, dini ne olursa olsun, iyiler iyidir.' diyerek etnik ve mezhepsel her türlü ayrımı reddeder. Bizim de bugün yapmamız gerekenlerden biri budur. Dili, dini, rengi ne olursa olsun iyilerin iyi olduğuna inanmak ve iyilerin peşinden gitmek hepimizin ortak görevi olmalıdır. Bugün ihtiyacımız olan aslan ve ceylanı hünkarın kucağında buluşturan huzurdur, adalettir. Bunun yolu hak, hukuk, eşitlik, emeğe saygı ve hakça paylaşım gibi temel ilkeler etrafında bir araya gelebilmek, ahlaklı ve erdemli bir toplumu inşa etmektir. Güzellikleri nerede yitirdiysek onları arayıp bulmalıyız. İlk bakacağımız yer Ahmed Yesevi'nin, Mevlana'nın, Yunus Emre'nin, Hoca Nasreddin'in, Pir Sultan'ın, Ahi Evran'ın, Hacı Bektaş-ı Veli'nin öğretileridir. Onların aşk ve sevgi ırmağında yıkanmaktır".
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