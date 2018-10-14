İçişleri Bakanlığı'ndan yüzlerce muhtarı görevden alma hazırlığı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "PKK'nın tehditlerine boyun eğen muhtarlar var, bunları affetmeyiz" açıklamasının ardından İçişleri Bakanlığı'nın Doğu ve Güneydoğu'da çok sayıda muhtarı görevden almak üzere çalışma başlattığı öne sürüldü.

İçişleri Bakanlığı tarafından 635 korucunun görevden uzaklaştırılmasının ardından benzer bir çalışma muhtarlar için başlatıldı.

© AA / Yılmaz Kazandıoğlu İçişleri Bakanı Soylu: Her tarafta bizim borumuz ötüyor

Doğu ve Güneydoğu'da görev yapan muhtarlar, bakanlık tarafından ayrıntılı incelemeye alındı.

Yenişafak'ta yer alan habere göre İçişleri Bakanlığı, istihbarat kurumlarının raporları doğrultusunda, KCK'yla irtibatları olduğu iddiasıyla çok sayıda muhtarı görevden almaya hazırlanıyor.

Öte yandan Van'da gözaltına alınan 3 muhtar tutuklandı.