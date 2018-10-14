İçişleri Bakanlığı'ndan yüzlerce muhtarı görevden alma hazırlığı

İçişleri Bakanlığı tarafından 635 korucunun görevden uzaklaştırılmasının ardından benzer bir çalışma muhtarlar için başlatıldı.
Doğu ve Güneydoğu'da görev yapan muhtarlar, bakanlık tarafından ayrıntılı incelemeye alındı.
© AA / Yılmaz Kazandıoğlu
Yenişafak'ta yer alan habere göre İçişleri Bakanlığı, istihbarat kurumlarının raporları doğrultusunda, KCK'yla irtibatları olduğu iddiasıyla çok sayıda muhtarı görevden almaya hazırlanıyor.
Öte yandan Van'da gözaltına alınan 3 muhtar tutuklandı.
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