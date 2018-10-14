Baruthane arazisinde 'Millet Bahçesi'nin yapımına başlandı

TOKİ'den yapılan açıklamaya göre, Ataköy sahilindeki tek yeşil alan olan, padişahların kahve içtiği tarihi Baruthane Kulesi'nin de içinde bulunduğu 60 dönümlük arazideki gayrimenkul projesini iptal eden TOKİ, Baruthane arazisini, günübirlik turizm ve rekreasyon alanı olarak ilan etti.

Araziyi Millet Bahçesi yapılması için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne 25 yıllığına kiralayan TOKİ, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile yaptığı protokol doğrultusunda çalışmalara başladı.

Eski İstanbul'un en bilinen ve en gözde plajının da yer aldığı arazideki çalışmalar hızla devam ediyor. Bu kapsamda, arazide bulunan kültürel varlıklar da aslına uygun olarak restore edilecek. Geriye kalan kısım ise rekreasyon alanı olarak değerlendirilecek.

Proje alanında ayrıca, vatandaşların sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak restoran, kafeterya ve sosyal tesisler de yapılacak.

Ayrıca, Millet Bahçesi dışındaki yaklaşık 3 kilometrelik sahil de vatandaşların yürüyüş yapacağı bir alan olacak.