Burak Yılmaz: Taciz olsaydı görürdüm

'Sözlü taciz' iddiasıyla milli futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay arasında kavga çıktı. Burnu kırılan Berkay'ın gittiği hastanede Arda Turan'ın silahla ateş ettiği iddia edildi. Berkay, Arda Turan'dan şikayetçi olurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

© AA / Burak Akbulut Arda Turan’ın Berkay’ı darp ettiği görüntüler ortaya çıktı

Özel hastanede ameliyat edilen Berkay'ın tedavisi ise önceki gün tamamlandı. Bu ay konser başına 70 bin lira alacağı, 14 konserlik programı bulunan Berkay'ın sağlık durumu nedeniyle konserleri rafa kalkınca, zararı 1 milyonu lirayı buldu. Arda Turan'ı mahkemeye veren Berkay'ın ardından konser anlaşmalarından kar payı alan menajerlik şirketi de Arda'ya tazminat davası açmak için düğmeye bastı.

Hukukçular, futbolcu Arda Turan'ın 3.5 yıldan 11 yıla kadar hapis cezası alabileceğini söyledi.

TRT Haber'in haberine göre, Burak Yılmaz da olay kapsamında ifade verdi. Taciz olayını görmediğini söyleyen Yılmaz "Arda Turan sürekli yanımdaydı. Taciz olsa, böyle bir şey olmuş olsa ben kesinlikle görürdüm. Güvenlik kamerası varsa her şey ortaya çıkacak" dedi.

Daha önce tanıştığı şarkıcı Berkay'ın dışarıdaki korumalarına "Silahımı getirin" talimatı verdiğini iddia eden Yılmaz, bu gelişme sonrası tekrar mekana girdiğini söyledi.