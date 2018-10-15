Star: CHP'nin İş Bankası hisselerinin devri için çalışma başlatıldı

Star gazetesinde yer alan habere göre, AK Parti'nin hukukçu kurmayları, Miras Hukuku, Siyasi Partiler Yasası'nın 'partilerin ticaret yapamayacaklarına' yönelik maddeleri ve Atatürk'ün hisselerinin devrinin sağlanabilmesi için çıkartılmış olan '12 Haziran 1933'te çıkartılan 2307 sayılı özel kanun'un yürürlükten kaldırılması gibi seçenekleri değerlendiriyor.
SÜREÇ İNCELENECEK
CHP, Atatürk'ün 5 Eylül 1938'deki vasiyeti uyarınca İş Bankası hisselerinin mülkiyetini elinde tutuyor. Vasiyetnameye göre CHP, İş Bankası yönetim kurulunda 4 üye bulunduruyor.
'Siyasi partilerin ticari faaliyetle uğraşamayacaklarını' düzenleyen maddelerine, 'şirket ortağı olamayacaklarına' yönelik bir ekleme yapılması halinde CHP'nin bu hisseleri elinde bulundurmasına son verilebileceği değerlendirilen formüller arasında geliyor.
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