Berkay'ın avukatı, Arda Turan için tutuklama talep etti

Berkay Şahin'in avukatı Ayşegül Mermer, Medipol Başakşehirli futbolcu Arda Turan'ın tutuklanması için savcılığa dilekçe sundu.

Emirgan'daki bir eğlence mekanında Turan ile 'Berkay' olarak tanınan şarkıcı Berkay Şahin arasında yaşanan kavgayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma devam ediyor.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelen avukat Ayşegül Mermer, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na dilekçe verdi.

Arda Turan'ın Emirgan'daki bir eğlence mekanında Berkay Şahin'e saldırdığı belirtilen dilekçede, daha sonra hastaneye giden Turan'ın, Şahin'i silahla tehdit ettiği aktarıldı.

Dilekçede, Turan'ın 'sözlü taciz', 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması', 'silahla tehdit' ve 'ruhsatsız silah taşıma' suçlarından tutuklanması ve hakkında kamu davası açılması istendi.

Arda Turan'ın, soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde avukatıyla Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'nde ifadesi alınmıştı.