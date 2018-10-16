Ahmet Hakan'dan '5 günlük er olması fark etmez, o asker 15 Temmuz'da darbeye kalkıştı' diyen Nedim Şener'e tepki

Ahmet Hakan, "Hakan Atilla her an Türkiye'ye getirilebilir" başlığıyla yayımlanan yazısında Nedim Şener'e yönelik olarak "Gariban, sadece ve sadece beş günlük asker. Neyin ne olduğundan habersiz. Yat diyorlar yatıyor, kalk diyorlar kalkıyor. Sudan çıkmış balık gibi yani" dedi.

Hakan, sözlerine şöyle devam etti:

— Ne darbe bilir, ne FETÖ. Fetullah'la uzak yakın hiçbir ilgisi yok. Garibanın askerlikle ilgili bildiği tek bir şey var: Emir demiri keser. Devletin başına 'komutan' diye getirdiği adamlar emir vermiş, bu gariban çocuk da sorgusuz sualsiz emre itaat etmiş. Şimdi elini vicdanına koy da söyle: Bu garibanın ne suçu var be Nedim?