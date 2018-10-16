İstanbul ve Ankara'da üç ayrı operasyon: 83'ü asker 120 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca gerçekleştirilen FETÖ soruşturmasında 19'u muvazzaf, 11'i ihraç, 4'ü darbe girişimi kapatılan askeri okul öğrencisi 34 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
JANDARMA'DA DA GÖZALTI
Jandarma Genel Komutanlığı'na yönelik FETÖ soruşturması kapsamında da 1 yüzbaşı, 49 üsteğmen hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan şüphelilerin 35'i aktif görevde.
MALİ OPERASYON
İstanbul Anadolu Adliyesi Başsavcılığı ise ‘FETÖ'nün finansmanı' adı altında yürüttüğü soruşturma kapsamında 37 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. 37 kişiden 25'i gözaltına alındı.
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