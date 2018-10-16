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13:16 16 Ekim 2018
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    WhatsApp

    Whatsapp'ta yanlışlıkla gönderilen mesajları silme süresi uzatılıyor

    © REUTERS / Dado Ruvic
    Türkiye
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    WhatsApp’ta kullanıcıların gönderdikten sonra karşı taraftan da silmek istediği mesajlar için sunulan “Herkesten Sil” özelliğinde tanınan süre uzuyor. Artık yanlışlıkla gönderilen veya attıktan sonra pişman olunan mesajlar, 1 saat 8 dakika 16 saniye yerine, 13 saat 8 dakika 16 saniye içinde silinebilecek.

    Dünya genelinde 1.5 milyarı aşkın aylık aktif kullanıcısı olan WhatsApp'a yeni bir özellik daha geliyor. Kullanıcıların yanlışlıkla gönderdiği veya gönderdikten sonra pişman olduğu mesajları silme için uygulanan süre uzatılıyor.

    Facebook bünyesinde faaliyet gösteren WhatsApp'ın geçen yıl kullanıma sunduğu "Herkesten Sil" özelliği ile kullanıcılar, gönderdikleri bir mesajı hem kendi telefonundan hem de karşı tarafta gönderdikleri kişi veya gruplardaki kullanıcıların cihazından silebiliyor.

    Facebook-WhatsApp
    © REUTERS / Dado Ruvic
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    Uygulamada kullanıcılar, "Herkesten Sil" seçeneğine 1 saat 8 dakika 16 saniye içinde başvurabiliyordu. Bu süre geçildikten sonra silinmek istenen mesajlar için ise sadece "Benden Sil" seçeneği kullanılabiliyordu.

    Bugün ortaya çıkan yenilikle birlikte WhatsApp'ta gönderilen mesajlar için herkesten silme süresi, 1 saat 8 dakika 16 saniyeden, 13 saat 8 dakika 16 saniyeye çıkacak.

    ÖNCE IPHONE'LARA GELECEK

    WABetaInfo'nun WhatsApp'ın iOS için yayınlanan son beta sürümünde ortaya çıkardığı bu yenilik, öncelikli olarak iPhone kullanıcıları için aktif hale getirilecek.

    Kullanıcılardan gelen yoğun talepler sonrasında bu değişikliğe gittiği tahmin edilen WhatsApp'ın, gönderilen mesajları herkesten silme süresini yakında yayınlanacak beta sürümü ile Android cihaz sahiplerine de sunması bekleniyor.

    WhatsApp 2017 yılının son aylarında "Herkesten Sil" seçeneğini kullanıma sunmuş, gönderilen mesajları karşı taraftan silmek için 7 dakikalık bir süre tanımlamıştı. Popüler mesajlaşma uygulaması ardından Mart 2018'de bu süreyi 1 saat 8 dakika 16 saniyeye kadar yükseltmişti.

    Etiketler:
    Kullanıcı, saat, zaman, Facebook, Whatsapp, Dünya
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