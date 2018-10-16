AK Parti Sözcüsü Çelik: CHP'nin İş Bankası hisselerinin hazineye devrinde hukuki açıdan bir problem yok

AK Parti MYK toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan parti sözcüsü Ömer Çelik, CHP'nin İş Bankası hisselerinin hazineye devrinde hukuki açıdan bir sorun olmadığını belirterek, "Atatürk'ün mirası herhangi bir zümrede, sınıfta veya partide temsil edilemez" dedi.

© AA / İbrahim Erikan AK Parti Sözcüsü Çelik: Atatürk'ün mirası Türk milleti adına değerlendirilmelidir

AK Parti MYK toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yerel seçimlere yönelik olarak yaptığı açıklamada, Her iki parti de, Cumhur ittifakı konusunda hassastır" ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Çelik, "Bu ittifakın ortaya koyduğu siyasal tutumun milletimize daha büyük hizmetler gerçekleştireceği konusunda kesin mutabakat vardır" dedi.

'AF İLE İLGİLİ BİR ÇALIŞMA YAPILIYOR'

Çelik, MHP'nin af teklifine ilişkin olarak, "Kimsenin kişisel olarak uğradığı haksızlığı affetme yetkisine biz sahip değiliz, bu yaklaşımı gözeterek bir çalışma yapılıyor" açıklamasında bulundu.

'ODTÜ'LÜ ÖĞRENCİLERE KARŞI AÇILAN DAVA CUMHURBAŞKANIMIZIN AVUKATLARI TARAFINDAN GERİ ÇEKİLECEKTİR'

AK Parti sözcüsü, ODTÜ mezuniyet töreninde "Tayyipler Alemi" karikatürünün yer aldığı pankartı açan öğrencilere ilişkin yaptığı açıklamada, "ODTÜ'lü öğrencilere karşı açılan dava Cumhurbaşkanımızın avukatları tarafından geri çekilecektir" dedi.

© AA / Binnur Ege Gürün AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Ortadoğu'da IŞİD neyse Avrupa'da aşırı sağ odur

AK Parti Sözcüsü Çelik, Cemal Kaşıkçı'nın ortadan kaybolması sonrası Suudi Arabistan Büyükelçiliği'nde devam eden aramaya yönelik olarak yaptığı açıklamada, "Bütün kurumlarımız olayın aydınlatılması için etkili bir çalışma yürütüyor. Şundan herkesin emin olması gerekir, bu mesele net bir şekilde açığa çıkacaktır. Herhangi bir şekilde bu meselenin örtülmesi, kapatılması, zamana bırakılması gibi bir şey söz konusu değildir. Bunun tam olarak açığa çıkması için her şeyin yapılacağını ve dünya ile açık şekilde paylaşılacağını ifade edebilirim. Türkiye, bağımsız soruşturmasını yürütüyor. (Suudi Arabistan) Konsolosun dokunulmazlığı var, dolayısıyla herhangi bir şekilde seyahatinin engellenmesi söz konusu olamaz" ifadelerini kullandı.

© AA / Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP'nin İş Bankası hisselerini inşallah Hazine'ye devredeceğiz

AK Parti Sözcüsü Çelik, "CHP'nin İş Bankası hisselerinin hazineye devrinde hukuki açıdan bir problem yok. Yapılacak düzenlemeyle esas İş Bankası kendi itibarını korumak açısından bu tartışmaların dışına çıkarılacaktır. Atatürk ülkemizin milletimizin ortak değeridir. Onun mirası Türk milletine aittir. Temsil edilmesi gereken yegane yer, Türkiye Cumhuriyeti Devletidir. Atatürk'ün mirası herhangi bir zümrede, sınıfta veya partide temsil edilemez. Milletimizin ortak mirasıdır" dedi.