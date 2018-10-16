'İstanbul'un bazı ilçelerinde son 1 ay içerisinde 50 fırın kapandı'

İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin'in yaptığı açıklamada, "Eyüp, Gaziosmanpaşa, Esenyurt ağırlıklı olmak üzere 37 ilçede 30 gün içerisinde 50 fırın kapandı" ifadelerini kullandı.

© REUTERS / Steven Saphore Ekmekte zam tartışması sürüyor: İflaslar başladı, üretim 1 hafta içinde durabilir

Un, elektrik, maya ve işçi maliyetlerini karşılayamadığından dolayı İstanbul'da 30 gün içerisinde 50 fırının kapandığını söyleyen İstanbul Fırıncılar Esnaf Odası Başkanı Erdoğan Çetin, sozcu.com.tr'ye yaptığı açıklamada , "Ekmek fiyatına zam yaptırmıyorlar. Beni günde yüzlerce fırıncı arıyor ve ‘un alamıyoruz' diyor. Emin olun İstanbul'da çok sayıda fırıncı artık ekmek çıkaramaz duruma geldi. 30 gün içerisinde 50 fırın kapandı. Bunların ruhsatları var ve çoğunluğu da Eyüp, Gaziosmanpaşa, Esenyurt civarlarında yer alıyor" dedi.

'DOLAR FİYATI DÜŞTÜ UN FİYATI DÜŞMEDİ'

Dolar fiyatının düştüğüne de dikkat çeken İstanbul Fırıncılar Esnaf Odası Başkanı Erdoğan Çetin, "Döviz fiyatı düştü. Ancak un satan firmalar bu konuda bir indirim yapmadı. Uncular indirim yapmayınca biz de ekmeğe zam yapamayınca belimiz bükülüyor. Uncular milli kahraman oldular, biz günah keçisi olduk. Güncel ekmek fiyatları maliyetlerimizi karşılamıyor" dedi.

'TÜM KALEM ÜRÜNLER YÜZDE 40 ZAMLANDI'

Yaklaşık tüm kalem ürünlerde yüzde 40 oranında bir fiyat artışı olduğunu belirten Çetin, "Un, tuz, maya, katkı maddeleri, doğalgaz ve elektrik fiyatları mayıs haziran ayı fiyatlarına çekilsin biz o zaman zam yapmayalım. Böyle olunca iflas ediyoruz, zarar ediyoruz, dükkanları kapatıyoruz" dedi.