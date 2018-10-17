Nagehan Alçı: Suudi başkonsolosun yarına dönüş bileti var

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili olarak gündeme gelen ve konutu hakkında çıkarılan arama kararı sonrası ülkesine dönen Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosu Muhammed Uteybi'nin yarına dönüş bileti olduğu ileri sürüldü.

Nagehan Alçı,"Konsolosun yarına dönüş bileti var" başlığıyla yayımlanan yazısında "Pazartesi akşamından beri hepimiz Suudi Arabistan Başkonsolosluğunun içindeki gelişmelerle yatıp kalkıyoruz. Başkonsolos Muhammed Uteybi ülkesine döndü. Tabii normal olarak hemen aklımıza kaçtığı geliyor" dedi.

© REUTERS / Osman Orsal Suudi başkonsolos, konutunun aranacağı bildirilince ülkesine döndü

"Ben kaynaklarımdan Uteybi'nin yarın, yani 18 Ekim Perşembe için dönüş bileti olduğunu öğrendim" ifadesini kullanan Alçı, şöyle devam etti:

— Döner mi? Tabii dönmeme ihtimali var. Öte yandan kendisiyle ilgili çıkacak bir bulgudan dolayı dönmemesi açıkça Suudi devletinin Kaşıkçı cinayetini organize ettiği anlamına gelir. Bu da gelişmelere baktığımızda akla uygun değil. Riyad bir günah keçisi bularak bu işten sıyrılmaya bakıyor. Zaten Konsolos da istişare için çağırıldı deniyor.