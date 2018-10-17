Nagehan Alçı: Suudi başkonsolosun yarına dönüş bileti var

Nagehan Alçı,"Konsolosun yarına dönüş bileti var" başlığıyla yayımlanan yazısında "Pazartesi akşamından beri hepimiz Suudi Arabistan Başkonsolosluğunun içindeki gelişmelerle yatıp kalkıyoruz. Başkonsolos Muhammed Uteybi ülkesine döndü. Tabii normal olarak hemen aklımıza kaçtığı geliyor" dedi.
— Döner mi? Tabii dönmeme ihtimali var. Öte yandan kendisiyle ilgili çıkacak bir bulgudan dolayı dönmemesi açıkça Suudi devletinin Kaşıkçı cinayetini organize ettiği anlamına gelir. Bu da gelişmelere baktığımızda akla uygun değil. Riyad bir günah keçisi bularak bu işten sıyrılmaya bakıyor. Zaten Konsolos da istişare için çağırıldı deniyor.
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