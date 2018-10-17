THY pilotları, İran'da düşen jetle dakikalarca temas kurmaya çalışmış

© AP Photo / Mohammad Khademosheikh/Mizan Haber Ajansı İran'daki uçak kazasında ölenlerin cesetlerine ulaşıldı

Habertürk'te yer alan habere göre Dubai-İstanbul Sabiha Gökçen uçuşunu yapan TK757 sefer sayılı "Yeşilırmak" adlı uçağın pilotunun, Tahran Hava Trafik Kontrolörüne, "Onları en son TCAS (trafikleri gösteren sistem) ekranı üzerinde, 6 bin feet (1820 metre) altımızda gördük. Hızla irtifa kaybettiklerini gördük" anonsunda bulunduğu öğrenildi.

Kule ile THY pilotunun arasında geçen diyalog şöyle:

— 14:37:53: Tahran Kule(ACC): TC-TRB alçalma seviyesini teyit ediniz

— 14:37:53: TC-TRB'den belirsiz bir ifade, ne dediği anlaşılmıyor

— 14:37:53: Kule:Tekrar edin

— 14:38:43: Kule:Her şey normal mi, mutabık mıyız?

— 14:38:43: Kule: Her şey normal mi, mutabık mıyız?

— 14:38:43: Kule: TC-TRB beni duyuyor musunuz?

— 14:39:48: Kule: THY757,TRB'yi arayabilir misiniz? (Telsizle iletişim kurmasını talep ediyor)

— 14:39: THY pilotu:Ok biz arayacağız

— 14:40:19: THY pilotu: TRB, Beni duyuyor musunuz? (Türkçe anons ediyor)

— 14:40:58: Kule: THY757,trafiği arar mısınız radar temasını kaybettik

— Kule: THY757 söz konusu trafik TRB onları arar mısınız?

— THY pilotu: Anlaşıldı,birkaç kez aradık ancak temas edemedik. Onları en son TCAS (trafikleri gösteren sistem) ekranı üzerinde, 6 bin feet(1820 metre) altımızda gördük.

— Kule: Onlarla TCAS temasınız olduğunu teyit eder misiniz?

— THY pilotu: Şu anda yok ancak birkaç dakika önce TCAS temasımız vardı onlarla. Hızla irtifa kaybettiklerini gördük. Ancak 6 bin feet (1820 metre) altımızda gördükten sonra TCAS temasımız kayboldu.

— Kule: Anlaşıldı bilgi için teşekkürler evet çünkü trafik arkanızda.

— Kule: Bulunduğunuz seviyede herhangi bir hava hadisesi mevcut mu?

— THY pilotu: Negatif, seviye 360 da hava gayet sakin

— Kule: Teşekkürler

— THY pilotu: Radar da görebildiniz mi onları?

— Kule: Evet radardan kayboldular

— 14:42:13 THY pilotu: Biz onları aramaya devam edeceğiz birkaç kez daha (iletişim kurmaya çalışıyor birkaç daha çağrı yapacaklar)

— 14:43:36:THY pilotu TC-TRB'ye son çağrısı yapıyor.