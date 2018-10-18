İdare mahkemesi: Eyleme katıldı diye bursu kesemezsin

Hürriyet'ten İsmail Saymaz'ın haberine göre Eskişehir'de, bir kafede meydana gelen taciz olayını protesto eden LGBTİ üyeleri, 7 Kasım 2017 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.
Çırak da avukatı Pınar Çelik Arpacı aracılığıyla mahkemeye başvurdu. Ankara 10. İdare Mahkemesi, 27 Eylül'de, öğrenciyi haklı buldu ve kararı iptal etti. Kararda, öğrenim kredisinin borç mahiyetinde olduğu belirtilerek, şöyle denildi:
"Öğrenim kredisinin kesilmesini gerektiren sebepler arasında sayılmadığı açık olmakla beraber, idarece iddia edildiği üzere eylemin anarşi ve terör eylemleri kapsamında ya da öğrenim özgürlüğünü ihlal edici direniş, boykot, işgal ve bunun gibi davranışlar kapsamında değerlendirilmesine olanak bulunmamaktadır."
Eylemin ifade ve toplantı özgürlüğü dışında kaldığına dair bir tespitte bulunulmadığı vurgulandı. Kararda, "Güvenlik güçlerince hakkında işlem yapıldığından bahisle öğrenim kredisinin kesilmesine ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır" denildi.
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