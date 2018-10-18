Adalet Bakanı Gül'den Kaşıkçı açıklaması: Türkiye süreci çok başarılı yönetiyor

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, serbest bırakılan ABD'li papaz Andrew Brunson'ın beraat etmediğini, mahkemenin mahkumiyet kararı verdiğini söyledi. Gül, kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturmasıyla ilgili, "Bu süreci Türkiye çok dikkatli ve başarılı bir şekilde yönetiyor" dedi.
Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olan Adalet Bakanı Gül, kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturmasından ABD ile gerilime neden olan papaz Andrew Brunson davasına, MHP'nin af teklifinden CHP'nin İş Bankası'ndaki hisselerine dair birçok konuda gündeme dair açıklamalarda bulundu.
Türkiye'nin Cemal Kaşıkçı olayında süreci dikkatli ve başarılı bir şekilde yürüttüğünü söyleyen Gül, "Uluslararası hukuka uygun bir şekilde hareket etmeli yargı makamları. Soruşturmayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yapılıyor. Soruşturmanın gizli olduğunu da hatırda tutmak gerekir. Siyaset cephesinde sürecin başından beri açık ve şefaf bir şekilde süreç izlendi. Önemli olan olayın aydınlatılması. Viyana Sözleşmesi'nden kaynaklı bazı hususlar var" diye konuştu.
Soruşturmanın titizlikle yapıldığını söyleyen Gül, şöyle devam etti:
"Bir konsolosluk binası herhangi bir yer değildir. Viyana Sözleşmesi'nde nasıl davranılacağı çizilmiştir. Bir idari makam buraya hemen gireceğim diye bir karar veremiyor. Sözleşmede yangın, afet gibi ifadeler var. Adli soruşturma derhal başlatıldı. Konsolosluk binasındaki arama için Suudi devletinin kabulü beklendi. Dışişleri Bakanlığı yazışmalar yaptı. Gelecek cevaplar sonrası inceleme gerçekleştirilebildi. Olayı soruşturan adli mercilerimizdir. Elde edilen bulgulara göre adımları atacak olan da adli mercilerimizdir. Soruşturma titizlikle ve derinleştirilerek yapılıyor. Suudi Arabistan ile idari anlamda emniyet, polis diğer kurumlarla görüşmeler devam ediyor. Ne düzeyde bu konuda bir işbirliğine, idari makamlar diğer kurumlar olduğu için bilmiyoruz. Ama savcılıktan bize gelen talebi iletildiğinde bu konuda Suud makamları biraz geç oldu. Kimlerle gireceksiniz, ne yapacaksınız gibi. Savcılık sonra tekrar yazı yazdı."
ABD'li papaz Andrew Brunson hakkındaki adli kontrol ve yurtdışı çıkış yasağının kaldırılmasına yönelik mahkeme kararını da değerlendiren Gül, "Brunson ile ilgili mesele çok tartışıldı. ABD'nin de süreçte yapmış olduğu kabul edilemez açıklamalar oldu. Şu açık ve kesin ki hiçbir şekilde yargılamaları yapan Türk milleti adına karar veren Türk yargısı kararını bunlardan etkilenerek vermiş değildir" dedi.
Gül şöyle devam etti:
"Başından itibaren bu süreç başlatılmış ve sonuçlandırılmıştır. Adli kontrol ve yurtdışı çıkış yasağı kaldırılmıştır. Bilmemiz gereken bu kişinin beraat etmediğidir. Kararı veren mahkemedir. Mahkeme gerekçeli kararı açıklayınca kararın gerekçesini göreceğiz. Gerekçeli kararı beklememiz gerekiyor."
'AF KONUSUNDA HASSASİYETİMİZ TOPLUMLA AYNI İSTİKAMETTE'
Gül'ün açıklamalarından öne çıkan diğer başlıklar şöyle:
- (MHP'nin af teklifi) Temel hassasiyetimiz toplumun hassasiyetiyle aynı istikamettedir. Bu konuda kararı verecek olan siyasettir.
- (CHP'nin İş Bankası hisseleri) Bu anlamda bir çalışma Meclis gündemine muhtemelen gelecektir. — Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu, CHP'ye Atatürk'ün vasiyetini yerine getirmediği için dava açmıştı. Atatürk'ün vasiyeti her iki kuruma bu hisselerin geçmesi, ayakta kalmaları, güçlenmelerine yönelik vasiyettir.
'AK PARTİ DOĞU İÇİN BÜYÜK BİR ANLAM İFADE EDİYOR'
— (Yerel seçimler) Tayyip Erdoğan, Doğu, Güneydoğu için çok büyük bir mana ifade etmektedir, AK Parti büyük bir anlam ifade etmektedir. O bölgede de tüm Türkiye'de de, AK Parti bir Türkiye partisidir, en iyi sonucu alacağımıza inanıyorum.
— FETÖ terör örgütünden 32 bin, PKK'dan da 10 bin tutuklu hükümlü cezaevlerinde bulunmaktadır. DEAŞ'la ilgili cezaevlerinde 1161 tutuklu ve hükümlü var.
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