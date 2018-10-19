Partilerin ne kadar yardım alacağı netleşti: 5 partiye toplam 772.3 milyon TL verilecek

Dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulan bütçe tasarısı ile birlikte partilerin alacağı yardım netleşti. Hazine, beş partiye toplam 772.3 milyon liralık yardım yapacak.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, TBMM'ye sunulan bütçe tasarısı ile birlikte siyasi partilerin önümüzdeki yıl alacağı devlet yardımı miktarı da netleşti. Bütçeden partilere aktarılacak 772.3 milyon liralık desteğin 335 milyon lirası AK Parti'ye gidecek.

Devlet desteğinden AK Parti, CHP, HDP ve MHP'nin yanı sıra ilk kez 5'inci parti olarak İYİ Parti de yararlanacak.

TBMM'ye sunulan bütçe yasası teklifine göre, 2019 yılında devlet büyük bölümü halktan toplanan vergiler olmak üzere toplam 880 milyar 360 milyon lira gelir elde edecek, buna karşılık 960 milyar 976 milyon lira harcama yapacak. Bu nedenle 2019 yılı bütçesi toplamda 80 milyar 616 milyon liralık devasa açık verecek. Bu açık Hazine'nin yapacağı iç ve dış borçlanmalarla karşılanacak.

117 MİLYAR TL FAİZE

Meclis'e sunulan bütçe tasarısına göre, önümüzdeki yıl bütçeden faize 117.3 milyar lira, faiz dışındaki giderlere de 843.7 milyar lira para harcanacak. Gelecek yıl halktan toplamda 756.5 milyar lira vergi toplanacak. Diğer devlet gelirleriyle birlikte bütçenin toplam gelirleri 880.4 milyon liraya ulaşacak. Bütçede faiz dışı dengenin 36.7 milyar lira düzeyinde gerçekleşmesi öngörülüyor.

Yeni yıl bütçe rakamlarının netleşmesiyle, yerel seçimlerin yapılacağı 2019 yılında siyasi partilere aktarılacak devlet yardımları da belli oldu. Siyasi partiler her yıl genel bütçe gelirlerinin 5 binde 2'si oranında Hazine yardımı alıyor. Genel seçim dönemlerinde bu yardımlar 3'e, yerel seçimlerin yapılacağı yıllarda da 2'ye katlanıyor.

İYİ PARTİ'YE 78.5 MİLYON

2019 yılında genel bütçe gelirleri 867 milyar 296 milyon 403 bin lira olacak. Buna göre siyasi partilere 2019 yılı için önce 346 milyon 918 bin 561 lira para aktarılacak ve yerel seçimler nedeniyle de aynı miktarda ikinci bir destek daha verilecek. Böylece toplam devlet yardımı tutarı 693 milyar 836 milyon liraya ulaşacak. Bu parayı en son yapılan genel seçimlerde yüzde 10 barajını geçen AK Parti, CHP, HDP ve MHP alacak. Yasa gereği ayrıca, son seçimde yüzde 3 barajını geçtiği için İYİ Parti de yardım alacak. Bütçeden 5 siyasi partiye aktarılacak toplam destek 772 milyon 356 milyon liraya ulaşacak.

2019 yılında bütçeden AK Parti'nin kasasına 335 milyon 526 bin lira para aktarılırken CHP 178 milyon 564 bin lira alacak. HDP'ye 92 milyon 238 bin lira, MHP'ye 87 milyon 508 bin lira ödenecek. İYİ Parti'ye de 78 milyon 520 bin lira verilecek.