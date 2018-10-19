Kayıt
12:24 19 Ekim 2018
Canlı Yayın
    Arama
    Devlet Bahçeli-Recep Tayyip Erdoğan

    Af yasası için 2023 iddiası

    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    104

    Af düzenlemesi konusunda kulislerde "MHP'nin istediği şekilde bir af için Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümünün kutlanacağı 2023 beklenecek" iddiasının konuşulduğu belirtildi.

    Milliyet'ten Şebnem Hoşgör'ün haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Arkadaşlarımızdan içeriğin maşeri vicdana uygun hale getirilmesi için bir çalışma başlatmalarını istedim" açıklamasının ardından AK Partili hukukçular ve Adalet Bakanlığı doğrudan af niteliği taşımayacak, böylece TBMM'de nitelikli çoğunluk gerektirmeyecek şekilde bazı suçlarda ceza infaz oranlarının indirilmesi ve denetimli serbestlik süresinin artırılması gibi formüller üzerinde duruyor.

    Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Cem Öksüz
    Erdoğan'dan af mesajı: Vicdana uygun hale getirilmesi talimatı verdim
    Habere göre, parti kurmayları bu konuda iki farklı görüşü savunuyor. Bir grup, Erdoğan'ın, 'kişilere karşı işlenen suçları devlet affedemez' vurgusuna dikkat çekerek, "AK Parti iktidarda olduğu sürece Cumhurbaşkanımızın ve partimizin bu ilkesel tutumuna aykırı bir af yasası bu Meclis'ten geçmez" tezini savunurken, diğer grup Türkiye'nin geçmiş af tarihine dikkati çekiyor.

    Geçmişte devlet ve toplum hayatındaki önemli olaylar sonrası ve bunların yıl dönümlerinde af yasaları çıkarıldığını anımsatan kurmaylar, hem Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümüne hem de erkene alınmaması halinde Cumhurbaşkanlığı ile TBMM seçimlerinin yenilenmesine denk düşen 2023'te bir genel af düzenlemesinin çıkma olasılığının bulunduğuna işaret ediyor.

    CUMHURİYETİN YIL DÖNÜMLERİNDE AF

    — İlk genel af yasası 7 Ocak 1922'de yürürlüğe girdi. Toplam dört maddeden oluşan yasa ile cezalarının üçte ikisini tamamlayan mahkûmların kalan cezaları affedildi.

    AK Parti, Erdoğan
    © REUTERS / Osman Orsal
    'AK Parti'nin en önemli çekincesi, af düzenlemesinin genişlemesi'
    - Cumhuriyet'in kuruluşunun 10. yıl dönümü dolayısıyla 26 Ekim 1933'te yine bir genel af yasası çıkarıldı. Bu yasayla 5 yılı geçmeyen hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkûm olanlar hakkında takibat yapılmamasına ve 3 yılı geçenlerin cezasının affına ilişkin düzenleme getirildi.

    — Bülent Ecevit'in başında bulunduğu CHP-MSP hükümeti döneminde cumhuriyetin 50. yılı nedeniyle de genel bir af çıkarıldı. Bu af kapsamında 23 bin kişi ceza evlerinden salıverildi.

    — 'Rahşan Affı'yla 23 Nisan 1999'dan önce işlenen suçları kapsayan düzenleme ile ilk etapta cezaevlerindeki 23 bini aşkın tutuklu ve hükümlü tahliye oldu. Daha sonra AYM'nin verdiği iptal kararlarıyla yasanın kapsamının genişlemesi sonucu cezaevinden tahliye olanların sayısı 45 bini buldu.

    İlgili konular:

    MHP'li Yalçın: Maksat genel af çıkarmak değil, kader mahkumlarını topluma kazandırmak
    İYİ Parti, MHP'nin af teklifine karşı: Cin şişeden çıktı
    CHP'li Başarır'dan af tasarısını hazırlayan MHP'li Yıldız'a Çakıcı sorusu: Uzun süreden beri avukatlığını yapmış mıdır?
    Selvi: Muhabir 'Af konusunda merak ettiklerimiz var' deyince Erdoğan, 'Sabır, sabır, sabır' diyerek yürümeye başladı
    Bahçeli: İttifak başka, af teklifi başka
    MHP'li Yalçın'dan Akşener'e af yanıtı
    Etiketler:
    af teklifi, MHP, AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    ABD'de 'Mega Millions Lottery'
    ABD'de 'Mega Millions Lottery' 1 milyar dolara yaklaştı
    Karikatür
    İsrail ordusundan itiraf: Demir Kubbe yetersiz
    İnfografik
    Ortadoğu'da tatlı su rezervleri
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet