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14:06 19 Ekim 2018
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    Recep Tayyip Erdoğan

    Erdoğan: Döviz kuru biraz yükseldi diye ellerini ovuşturanlar hüsrana uğradı

    © AA / Cem Öksüz
    Türkiye
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Son günlerde döviz kuru biraz yükseldi, faizler aynı şekilde biraz arttı, enflasyon biraz kıpırdadı diye birileri hemen ellerini ovuşturmaya başladı. Biz sağlam durunca, ellerini ovuşturanlar da her zamanki gibi hüsrana uğradı" dedi.

    Dokuz Eylül Üniversitesi Akademik Yıl Açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Eğitimde alt yapı ve kapasite bakımından büyük mesafe katetmemize rağmen içerik ve sistem konusunda hala sıkıntılarımız var" ifadelerini kullandı.

    "Türkiye'nin nasıl oluyor da dünyanın en büyük 500 üniversite arasında esamesi okunmuyor?" diyen Erdoğan, " Yeni dönemde öncelikle hedefimiz, eğitimi hem içerik, hem sistem olarak Türkiye'nin hedeflerine katkı sağlayacak seviyeye çıkarmaktır" diye konuştu.

    'YENİ BİR DİRİLİŞ GERÇEKLEŞECEK'

    Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

    Tayyipler Alemi karikatürü
    © Fotoğraf : Twitter
    Erdoğan, ODTÜ'lü öğrencilere açtığı davayı geri çekti
    — Milli Eğitim Bakanımızla yeni değişim dönüşüm neler olacak bunlar üzerinde konuştuk. Bakanımızın anlattıklarını dinledikçe umudum daha da arttı. Önümüzdeki kısa zaman içerisinde atacağımız adımlarla yeni bir diriliş gerçekleşecektir diye düşünüyorum.

    — Önümüzdeki dönemde yürütme olarak bizi, akademi olarak sizi, aynı şekilde özel sektörü çok zorlu bir süreç bekliyor. Organize sanayi bölgeleriyle okulları iç içe geçirmekte kararlıyız, bunu yapacağız.

    — Bilim üreten, araştırma-geliştirme odaklı çalışan, her alanda kendi modellerini geliştiren bir üniversite iklimi oluşturmadan, sadece tabelayla, sadece kadroyla hiçbir sonuç elde edemeyiz.

    'BÜYÜK DEVLET OLMAK LAFLA DEĞİL İCRAATLA OLUR'

    — Kendi bireysel çekişmelerinin, ideolojik saplantılarının ve kariyer hırslarının esiri kadrolarla dolu üniversitelerin hayırlı çıktılar üretmesi mümkün değildir.

    Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Mustafa Çiftçi
    Erdoğan'dan Fırat'ın doğusuna operasyon mesajı
    - Sınırlarımız içinde ve dışında ne yaşarsak yaşayalım, asıl hedeflerimizden asla kopmadık. Başımıza hangi bela musallat edilirse edilsin yolumuzdan sapmadık, gözümüzü o menzilden ayırmadık. Büyük devlet olmak lafla değil icraatla olur.

    — Irak'tan Suriye'ye, dünyanın her yerinde teröristlere hayatı zindan ediyoruz. İman öyle bir şeydir ki, tekeden bile süt çıkartır. Herkesin sırtını döndüğü Suriye'de umutlar hala canlı ise en büyük pay Türkiye'nindir.

    'CARİ AÇIĞI KALDIRMAYA YÖNELİK ADIMLAR ATIYORUZ'

    Merkez Bankası
    © AA /
    Merkez Bankası anketi: Dolar, enflasyon ve cari açık beklentisi yükseldi
    - Son günlerde döviz kuru biraz yükseldi, faizler aynı şekilde biraz arttı, enflasyon biraz kıpırdadı diye birileri hemen ellerini ovuşturmaya başladı. Biz yine hedeflerimize kilitlendik,  gereken tedbirleri alıp yolumuza devam ettik.

    — Cari açığı ortadan kaldırmaya yönelik adımları da birer birer atıyoruz.

    — (Enflasyonla mücadele) Biz sağlam durunca, ellerini ovuşturanlar da her zamanki gibi hüsrana uğradı.

    Etiketler:
    döviz, eğitim, ekonomi, Milli Eğitim Bakanlığı, Dokuz Eylül Üniversitesi, Recep Tayyip Erdoğan, Suriye, Irak, Türkiye
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